Дубль Месси помог Интер Майами выйти в полуфинал Кубка чемпионов
Ведет свою команду к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" обыграл "Лос-Анджелес" на своем поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ со счетом 3:1 после поражения в первой игре (0:1).
Главным героем встречи стал легендарный форвард клуба из Флориды Лионель Месси. Аргентинец записал на свой счет два гола и результативную передачу.
Таким образом, "Интер Майами" выходит в полуфинал турнира.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала (ответный матч)
10 апреля. "Чейз Стэдиум" (Форт Лодердейл)
"Интер Майами" – "Лос-Анджелес" (США) – 3:1
Голы: Месси, 35, 84 (пен.) Аллен, 61 – Лонг, 9
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Трубин наблюдал за матчем в качестве зрителя. Бенфика одной ногой - в финале кубка Португалии
- Три украинца в MLS сыграли полные матчи за свои команды
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000