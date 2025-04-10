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Дубль Месси помог Интер Майами выйти в полуфинал Кубка чемпионов

MLS

Ведет свою команду к титулу

Дубль Месси помог Интер Майами выйти в полуфинал Кубка чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" обыграл "Лос-Анджелес" на своем поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ со счетом 3:1 после поражения в первой игре (0:1).

Главным героем встречи стал легендарный форвард клуба из Флориды Лионель Месси. Аргентинец записал на свой счет два гола и результативную передачу.

Таким образом, "Интер Майами" выходит в полуфинал турнира.

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Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала (ответный матч)

10 апреля. "Чейз Стэдиум" (Форт Лодердейл)

"Интер Майами" – "Лос-Анджелес" (США) – 3:1

Голы: Месси, 35, 84 (пен.) Аллен, 61 – Лонг, 9

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Лионель Месси Лига Чемпионов КОНКАКАФ ФК "Лос-Анджелес" Интер Майами
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