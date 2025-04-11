Месси продлит свой контракт с Интер Майами - СМИ
Об этом пишет Дэвид Орнштейн
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский вингер Лионель Месси продлит свой контракт с клубом МЛС "Интер Майами". Об этом сообщил журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.
Действующее соглашение 37-летнего футболиста завершается в конце 2025 года. Однако, руководство "Интер Майами" близко к достижению договоренности о продлении сотрудничества с аргентинцем еще на один год.
Добавим, что Месси присоединился к команде летом 2023 года как свободный агент.
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Источник:David_Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
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