Топ-клуб из МЛС хочет подписать Кевина де Брюйне
Речь идет об Интер Майами
Фото - Manchester City FC
Руководство "Интер Майами" заинтересовано в услугах бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне. Они хотят подписать его этим летом, а их прямыми конкурентами являются клубы из Саудовской Аравии.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Интер Майами" заинтересован в том, чтобы 33-летний игрок перешел в МЛС на правах свободного агента в конце сезона, однако переговоры между американской командой и агентом игрока пока не продвигаются.
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Напомним, что Кевин Де Брюйне объявил об увольнении из "Манчестер Сити" 4 апреля. Ранее бельгийцем интересовался клуб из МЛС "Сан-Диего".
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 14:52
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