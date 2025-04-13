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Топ-клуб из МЛС хочет подписать Кевина де Брюйне

MLS

Речь идет об Интер Майами

Топ-клуб из МЛС хочет подписать Кевина де Брюйне

Фото - Manchester City FC

Новина українською

Руководство "Интер Майами" заинтересовано в услугах бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне. Они хотят подписать его этим летом, а их прямыми конкурентами являются клубы из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Интер Майами" заинтересован в том, чтобы 33-летний игрок перешел в МЛС на правах свободного агента в конце сезона, однако переговоры между американской командой и агентом игрока пока не продвигаются.

Читайте такжеВслед за Кевином Де Брюйне. Еще одна легенда Манчестер Сити покинет клуб в конце этого сезона

Напомним, что Кевин Де Брюйне объявил об увольнении из "Манчестер Сити" 4 апреля. Ранее бельгийцем интересовался клуб из МЛС "Сан-Диего".

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Кевин Де Брюйне Интер Майами
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 14:52
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 14:52
Топ клуб
Ответить
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