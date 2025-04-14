Суарес: Я думаю, что смогу войти в топ-10 бомбардиров в истории футбола
Луис рассказал о своей цели
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Интер Майами" Луис Суарес поделился своими мыслями относительно личных бомбардирских целей. Уругвайскому нападающему осталось 13 голов до отметки в 600 забитых мячей за карьеру, а еще 34 гола отделяют его от попадания в топ-10 бомбардиров в истории футбола.
На вопрос о том, ставит ли он перед собой такие амбициозные цели, 38-летний Суарес ответил:
"Иногда легче сказать, что я не обращаю внимания на статистику или цели, но именно это дает адреналин в футболе - цели, которых вы хотите достичь.
Несмотря на то, что мне 38 лет, я думаю, что смогу достичь чего-то особенного для уругвайского футболиста - например, войти в топ-10 бомбардиров в истории футбола было бы чем-то невероятным. Я стремлюсь получать от этого удовольствие и хочу продолжать ставить цели и достигать их".
