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Состоялась жеребьевка Лиги Наций - Украина узнала соперников

Лига наций УЕФА
(5 голосов)

Украина, и еще 54 сборные, получили соперников

Состоялась жеребьевка Лиги Наций - Украина узнала соперников
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в Амстердаме, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2020/21. UA-Футбол провел текстовую онлайн-трансляцию события.

Команды были поделены на четыре лиги (A, B, C, D) в зависимости от выступления в прошедшем розыгрыше Лиги Наций. В каждой лиге находится 16 сборных (исключение - Лига D, где набралось лишь 7 участников), которые были распределенны на 4 группы по 4 команды. Более детально о формате турнира, а также о датах проведения матчей читайте в нашем отдельном материале.

Читайте такжеСегодня состоится жеребьевка Лиги наций 2020/21. Украина – среди топ-команд

Сборная Украина, находясь в третий корзине Лиги А, получила достаточной серьезных соперников - Испанию, Швейцарию и Германию.

Результаты жеребьевки Лиги Наций

Лига А

Группа А Группа В Группа С Группа D
Нидерланды
Италия
Польша
Босния и Герцеговина		 Англия
Бельгия
Исландия
Дания		 Португалия
Франция
Хорватия
Швеция		 Швейцария
Испания
Украина
Германия

Лига В

Группа А Группа В Группа С Группа D
Австрия
Норвегия
Северная Ирландия
Румыния		 Чехия
Шотландия
Словакия
Израиль		 Россия
Сербия
Турция
Венгрия		 Уэльс
Финляндия
Ирландия
Болгария

Лига С

Группа А Группа В Группа С Группа D
Азербайджан
Люксембург
Кипр
Черногория		 Армения
Эстония
Северная Македония
Грузия		 Молдова
Словения
Косово
Греция		 Казахстан
Литва
Беларусь
Албания

Лига D

Группа А Группа В
Мальта
Андорра
Латвия
Фарерские острова		 Гибралтар
Сан-Марино
Лихтенштейн

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В статье: Украина Швеция Германия Англия Дания Испания Италия Нидерланды Португалия Франция Швейцария Бельгия Босния и Герцеговина Исландия Польша Хорватия Лига Наций
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Комментарии (20)
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1966macdowell (Київ)
03.03.2020 в 20:39
Як би жереб не відбувся, нам світило дві-три топ команди. Щоб бути сильною командою, потрібно грати з сильними. А тут аж Іспанія і Німеччина. Буде круто, наші покажуть гарну гру, так як з Португальцями і ми будемо ними гордитися!)
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0
0
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Romerik (YNWA)
03.03.2020 в 20:18
Люди, вы что смеётесь... Мы целый год будем играть с топ сборными, вместо унылых товарняков с Кипрами и Албаниями, а вы ещё не довольны... Какое фарт чи не фарт... Вы что хотите выиграть лигу наций? Так я вам напомню, что этот турнир был создан как аналог товарняков, и поэтому мы в прошлом цикле были лучшими среди равных нам, и поправу заслужили играть с лучшими сборними. А вы хотите опять нам равных соперников.. Странные..
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+4
0
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 20:12
А що, Газпром не є спонсором Ліги Націй?
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0
-3
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 20:10
Жаль. що Швейцарія. Але краще ніж португали. А так супер, особливо німці з 4 корзіни.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
03.03.2020 в 20:04
Отличные новости, турнир товарищеский и значения никакого не имеет , но спаринговться будем с сильнейшими! И платить им за это не нужно (как 10 лет назад)
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+3
0
аалекс ( Крым)
03.03.2020 в 19:54
Обычно ждешь жеребьевку, переживаешь, а тут смотрел прямой эфир и никаких эмоций. Соперники все хорошие, но товарняки есть товарняки, хотя для СБУ спарринги с топ сборными - большой плюс.
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+4
0
v.grischuk (Винница)
03.03.2020 в 19:49
Зачет))
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+1
0
misterFurs (Чернигов)
03.03.2020 в 19:48
мабуть фарт завершився. сумненько(
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0
0
royalstas (Вінниця)
03.03.2020 в 20:09
А враховуючи що шева піде то взагалі біда) Але є хоч Швейцарія є варіант не вилетіти)
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0
0
urik (Кривой Рог)
03.03.2020 в 19:48
Дай ,Боже Англию..
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0
0
avatar
M&M (Lviv)
03.03.2020 в 19:47
Россия-Турция.......
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+4
-1
ACB (Чернигов)
03.03.2020 в 19:55
Прости, хотел плюс поставить, но промазал.
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+3
0
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okolegko (Київ)
03.03.2020 в 19:44
Що ж, з першого кошика найсприятливіший варіант, з останнього – найгірший. Пободаємося з німцями та іспанцями
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+1
0
короновируссс (Ирпень)
03.03.2020 в 19:46
если живыми будете)) с востока враг наступает, с запада - короновирус))))
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0
-4
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okolegko (Київ)
03.03.2020 в 19:48
Не переймайся, вже більше тисячі років живі, а от ви вчергове і востаннє розпадетесь
+3
0
Просто любитель (Днепр)
03.03.2020 в 20:35
А с Ирпени долб..бы
0
0
royalstas (Вінниця)
03.03.2020 в 19:42
Ох і цікаві матчі будуть)))
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+1
0
gurik (Запорожье)
03.03.2020 в 18:44
Англия, Италия, Германия будет... нам вечно везет как утопленникам
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0
0
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Spokoyno (Киев)
03.03.2020 в 18:12
З першої Швейцарію, на крайній випадок Португалію. З другої ... НІКОГО З третьої Ісландії треба помститися. Чи з поляками ще можна поборотися.
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+1
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oleg dynamo (львівська)
03.03.2020 в 18:21
точно
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0
0

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