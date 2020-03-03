Состоялась жеребьевка Лиги Наций - Украина узнала соперников

Сегодня, в Амстердаме, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2020/21. UA-Футбол провел текстовую онлайн-трансляцию события.

Команды были поделены на четыре лиги (A, B, C, D) в зависимости от выступления в прошедшем розыгрыше Лиги Наций. В каждой лиге находится 16 сборных (исключение - Лига D, где набралось лишь 7 участников), которые были распределенны на 4 группы по 4 команды. Более детально о формате турнира, а также о датах проведения матчей читайте в нашем отдельном материале.

Сборная Украина, находясь в третий корзине Лиги А, получила достаточной серьезных соперников - Испанию, Швейцарию и Германию.

Результаты жеребьевки Лиги Наций

Лига А

Группа А Группа В Группа С Группа D Нидерланды

Италия

Польша

Босния и Герцеговина Англия

Бельгия

Исландия

Дания Португалия

Франция

Хорватия

Швеция Швейцария

Испания

Украина

Германия

Лига В

Группа А Группа В Группа С Группа D Австрия

Норвегия

Северная Ирландия

Румыния Чехия

Шотландия

Словакия

Израиль Россия

Сербия

Турция

Венгрия Уэльс

Финляндия

Ирландия

Болгария

Лига С

Группа А Группа В Группа С Группа D Азербайджан

Люксембург

Кипр

Черногория Армения

Эстония

Северная Македония

Грузия Молдова

Словения

Косово

Греция Казахстан

Литва

Беларусь

Албания

Лига D