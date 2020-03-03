Состоялась жеребьевка Лиги Наций - Украина узнала соперников
Украина, и еще 54 сборные, получили соперников
Сегодня, в Амстердаме, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2020/21. UA-Футбол провел текстовую онлайн-трансляцию события.
Команды были поделены на четыре лиги (A, B, C, D) в зависимости от выступления в прошедшем розыгрыше Лиги Наций. В каждой лиге находится 16 сборных (исключение - Лига D, где набралось лишь 7 участников), которые были распределенны на 4 группы по 4 команды. Более детально о формате турнира, а также о датах проведения матчей читайте в нашем отдельном материале.
Сборная Украина, находясь в третий корзине Лиги А, получила достаточной серьезных соперников - Испанию, Швейцарию и Германию.
Результаты жеребьевки Лиги Наций
Лига А
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|Нидерланды
Италия
Польша
Босния и Герцеговина
|Англия
Бельгия
Исландия
Дания
|Португалия
Франция
Хорватия
Швеция
|Швейцария
Испания
Украина
Германия
Лига В
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|Австрия
Норвегия
Северная Ирландия
Румыния
|Чехия
Шотландия
Словакия
Израиль
|Россия
Сербия
Турция
Венгрия
|Уэльс
Финляндия
Ирландия
Болгария
Лига С
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|Азербайджан
Люксембург
Кипр
Черногория
|Армения
Эстония
Северная Македония
Грузия
|Молдова
Словения
Косово
Греция
|Казахстан
Литва
Беларусь
Албания
Лига D
|Группа А
|Группа В
|Мальта
Андорра
Латвия
Фарерские острова
|Гибралтар
Сан-Марино
Лихтенштейн