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Жеребьевка Лиги Наций. Онлайн

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Украина, и еще 54 сборные, в ожидание соперников

Жеребьевка Лиги Наций. Онлайн
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в Амстердаме, пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2020/21. Начало в 19:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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Команды поделены на четыре лиги (A, B, C, D) в зависимости от выступления в прошедшем розыгрыше Лиги Наций. В каждой лиге находится 16 сборных (исключение - Лига D, где набралось лишь 7 участников), которые будут распределенны на 4 группы по 4 команды. Более детально о формате турнира, а также о датах проведения матчей читайте в нашем отдельном материале.

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Сборная Украина, после достаточно успешного выступления в прошлом турнире, попала в третью корзину группы А. У команды Шевченко 12 потенциальных соперника (Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша, Германия, Исландия).

Составы корзин

Лига А:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига В:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига С:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Результаты жеребьевки Лиги Наций (онлайн)

Лига А

Группа А Группа В Группа С Группа D

Лига В

Группа А Группа В Группа С Группа D

Лига С

Группа А Группа В Группа С Группа D

Лига D

Группа А Группа В

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В статье: Украина Швеция Германия Англия Дания Испания Италия Нидерланды Португалия Франция Швейцария Бельгия Босния и Герцеговина Исландия Польша Хорватия Лига Наций
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.03.2020 в 18:12
З першої Швейцарію, на крайній випадок Португалію. З другої ... НІКОГО З третьої Ісландії треба помститися. Чи з поляками ще можна поборотися.
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