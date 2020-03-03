Жеребьевка Лиги Наций. Онлайн

Сегодня, в Амстердаме, пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2020/21. Начало в 19:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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Команды поделены на четыре лиги (A, B, C, D) в зависимости от выступления в прошедшем розыгрыше Лиги Наций. В каждой лиге находится 16 сборных (исключение - Лига D, где набралось лишь 7 участников), которые будут распределенны на 4 группы по 4 команды. Более детально о формате турнира, а также о датах проведения матчей читайте в нашем отдельном материале.

Сборная Украина, после достаточно успешного выступления в прошлом турнире, попала в третью корзину группы А. У команды Шевченко 12 потенциальных соперника (Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша, Германия, Исландия).

Составы корзин

Лига А:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига В:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига С:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Результаты жеребьевки Лиги Наций (онлайн)

Лига А

Группа А Группа В Группа С Группа D

Лига В

Группа А Группа В Группа С Группа D

Лига С

Группа А Группа В Группа С Группа D

Лига D