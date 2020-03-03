Жеребьевка Лиги Наций. Онлайн
Украина, и еще 54 сборные, в ожидание соперников
Сегодня, в Амстердаме, пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2020/21. Начало в 19:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Команды поделены на четыре лиги (A, B, C, D) в зависимости от выступления в прошедшем розыгрыше Лиги Наций. В каждой лиге находится 16 сборных (исключение - Лига D, где набралось лишь 7 участников), которые будут распределенны на 4 группы по 4 команды. Более детально о формате турнира, а также о датах проведения матчей читайте в нашем отдельном материале.
Сборная Украина, после достаточно успешного выступления в прошлом турнире, попала в третью корзину группы А. У команды Шевченко 12 потенциальных соперника (Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша, Германия, Исландия).
Составы корзин
Лига А:
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига В:
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига С:
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D:
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Результаты жеребьевки Лиги Наций (онлайн)
Лига А
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
Лига В
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
Лига С
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
Лига D
|Группа А
|Группа В