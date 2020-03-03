Германия, Испания и Швейцария. Как против них играла Украина

Сегодня в Амстердаме состоялась жеребьевка очередного, второго по счета розыгрыша Лиги наций.

Получила своих соперников и сборная Украины, которая впервые сыграет в элитном дивизионе турнира.

Команда Андрея Шевчено сыграет в группе А4, а соперниками украинцев будут сборные Германии, Испании и Швейцарии.

Отметим, что против Германии наша сборная в своей истории играла 6 раз (3 ничьи, 3 поражения, разница мячей 5-12).

С испанцами украинцы пересекались 5 раз и также пока что без побед – 1 ничья и 4 поражения. Разница мячей 3-10.

А вот со Швейцарией Украины сыграла всего два матча. Оба закончились вничью (если брать основное время, 2:2, 0:0), однако все, наверное, помнят тот памятный матч 1/8 финала ЧМ-2006, когда команда Блохина выбила "крестоносцев" из турнира в серии пенальти.