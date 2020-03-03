В группе будет трудно, но интересно. Чего ждать от Украины в Лиге наций - мнение редакции

Украина почти безупречно провела первый розыгрыш Лиги наций, выиграла группу и получила возможность в следующем розыгрыше сыграть против топ-соперников. И вот имеем конкретные имена – Швейцария, Германия, Испания. Интересно? Бесспорно, но можно ли в таком квартете добиться достойного результата? Своим мнением делятся члены редакции сайта UA-Футбол.

Влад Петрушевский. Неплохой, но не идеальный жребий для нашей дружины. Например, вместо традиционно системных немцев, команде Шевченко могли попасться крепкие, но не топовые хорваты или поляки, или сильная в антропометрии Исландия. Испания и Швейцария – это лучшие соперники, которых мог преподнести нам случай (стоит просто взглянуть на тех, кто мог выпасть из соответствующих корзин).

Но, к сожалению, шансы занять 1-е или 2-е место в таком квартете – не самые высокие. Рассмотрим хотя бы структурно: как бы не пытался Андрей Николаевич и его штаб наверстать упущенные годы в плане создания общей цепочки между командами разных возрастов, Испания и Германия в этом компоненте уже сильно впереди. Красная Фурия и Бундестим имеют в своем распоряжении устоявшуюся философию, а также сплав опыта и молодой крови. В любом случае, сейчас для "сине-желтых" на повестке дня ЕВРО-2020 (как и для всех) – только после него мы узнаем, в каком статусе команда подойдет к Лиге наций.

Прогноз: второе место в группе.

Борис Сорокин. Это очень хороший жребий. Он был бы еще лучше, если бы нам с первой корзины досталась Англия или Нидерланды, но Швейцария тоже неплохой вариант. Попадая в дивизион А Лиги наций, мы прежде всего хотели увидеть, как наша сборная будет играть против лучших команд континента, и не может не радовать то, что нам попались Испания и Германия, представители двух разных футбольных культур. Швейцария – это многонациональная сборная, команда-калейдоскоп. Последние шесть лет ею руководит Владимир Петкович, лучший тренер в истории сборной Швейцарии по процентному соотношению побед. Под его руководством Швейцария показывает стабильные результаты – 1/8 на ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

Вероятнее всего, Украина займет последнее место в группе, но в таком турнире как Лига наций о результатах хочется думать в последнюю очередь.

Прогноз: четвертое место в группе.

Георгий Грошев. Прежде, чем перейти к анализу соперников сборной Украины, нужно понять следующее – Лига наций носит статус товарищеского турнира. Главное здесь – наработка опыта и подготовка футболистов к действительно важным соревнованиям. Победы, кубки и прочее – уже дело десятое. Потому было бы гораздо предпочтительнее, чтобы в наш квартет попала условная Германия, а не Исландия.

В целом, результат жеребьевки очень положительный. Во-первых, когда еще в Украину пожалуют гранды футбола вроде Испании и Германии? Сборные, где играют топовые футболисты, побеждавшие в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Ла Лиге. Сомневаться в том, что стадионы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове будут заполнены до отказа, не приходиться.

Вторая приятная новость после жребия – попадание в нашу группу Швейцарии. Крепкий и сыгранный коллектив, но не более. С ними можно, и нужно, бодаться за третье место (да простят меня оптимисты, но вряд ли Украина поднимется выше). Если обгоним швейцарцев – еще на одну каденцию обеспечим себе матчи против сильных европейских команд. Это гораздо лучше, чем побеждать середняков по типу Словении и Чехии.

Прогноз: третье место в группе.

Игорь Семйон. Соперники – очень сложные и не надо говорить, что в дивизионе А мы и не могли получить более благоприятный жребий. С четвертой корзины удобнее был бы любой другой вариант (Хорватия, Польша, Исландия), чем Германия. С другой стороны, из первой корзины прилетела Швейцария – теоретически самый простой соперник.

За что можем бороться в этой группе? За то, чтобы не понизиться в классе, то есть, за 2-3 места. Выход в "финал четырех" будет прыжком выше головы, а вот любое другое место, наверное, можно будет считать нашим истинным уровнем.

Впрочем, надо делать поправку на то, что Андрей Шевченко после Евро-2020 может покинуть сборную Украины и тогда точно будет сложнее. Для нового тренера, кто бы им ни был, Лига наций станет дополнительным плацдармом для воплощения своих идей, для построения структуры, но вряд ли – турниром, в котором на вершине пирамиды будет стоять результат.

Прогноз: третье место в группе.

Андрей Алфимов. Хочешь стать лучшим – играй с лучшими. Сборная Украины в полной мере может насладиться этой известной истиной. Соперники в следующем розыгрыше Лиги наций нам попались очень сильные, с Германией и Испанией будет особо сложно, но несмотря ни на что, провала "сине-желтых" ждать не стоит. Возможно, осенью после Чемпионата Европы у нас и будет спад, однако форму наших соперников также спрогнозировать невозможно.

В Лиге наций такие гранды как немцы и испанцы иногда допускают недооценку соперников, недонастраиваются, дебютный сезон 2019/20 доказал это (Германия финишировала последней в группе, Испания – второй, уступив Англии). Поэтому подопечные Шевченко (будем надеяться, Шева останется в сборной) вполне способны воспользоваться ошибками этих сборных.

Выиграть эту группу сборная Украины вряд ли сможет (на чудо надеяться не стоит), но и последней не будет. Как минимум, лучше Швейцарии должны выступить "сине-желтые". А главное, должны набраться бесценного опыта для будущих более важных поединков.

Прогноз: второе место в группе.

Артур Кисляченко. Многое будет зависеть от выступления на Евро, однако определенное "похмелье" от удачного прошлого цикла и блестящего отбора на ЧЕ будет присутствовать. Полученные жребием гранды не выглядят безгрешными, особенно немцы с их вечным и далеко не совершенным сейчас Лёвом. Однако именно с ними мы традиционно играем неудачно.

Борьба за "выживание" ожидается серьезная и скорее всего нас ожидает понижение в лигу В. Хотелось бы ошибиться, ведь на фоне слухов об увольнении Мальдини из "Милана" и приход Рангника очередная каденция Шевченко во главе сборной выглядит достаточно реалистично, а значит, шанс на очередное чудо в подобных условиях всегда есть.

Прогноз: четвертое место в группе.

Матчи группового этапа: