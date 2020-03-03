Лёв: Украина хорошо проявляет себя под руководством Шевченко

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций, по результатам которой его команда получила в соперники по группе сборные Украины, Швейцарии и Испании.

"Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций УЕФА. Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания - это по-прежнему сборная самого высокого уровня. И нас, и болельщиков ждут интереснейшие матчи", - сказал тренер.

Напомним, что матчи группового раунда турнира состоятся в сентябре-ноябре 2020 года.