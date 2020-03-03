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Манчини: В Лиге Наций все команды сильные

Лига наций УЕФА
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Италию ожидают достаточно серьезные матчи

Манчини: В Лиге Наций все команды сильные
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций. Его команда сыграет против Голландии, Польши и Боснии и Герцоговины.

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"Здесь все команды сильные, поэтому нет особой разницы, кто именно попал в твою группу. У нас хорошая группа, но нам следует еще раз взглянуть на нее уже после ЕВРО-2020, поскольку после финального турнира летом в команде могут поменяться как тренеры, так и игроки.

Сейчас все внимание на ЕВРО, а уже потом, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, где в процессе будет подпускать к составу и молодых футболистов", - приводит его слова официальный сайт УЕФА.

Отметим, что групповый этап Лиги Наций стартует 3-го сентября 2020-го года.

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В статье: Роберто Манчини Италия Лига Наций
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