Манчини: В Лиге Наций все команды сильные

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций. Его команда сыграет против Голландии, Польши и Боснии и Герцоговины.

Читайте также Состоялась жеребьевка Лиги Наций

"Здесь все команды сильные, поэтому нет особой разницы, кто именно попал в твою группу. У нас хорошая группа, но нам следует еще раз взглянуть на нее уже после ЕВРО-2020, поскольку после финального турнира летом в команде могут поменяться как тренеры, так и игроки.

Сейчас все внимание на ЕВРО, а уже потом, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, где в процессе будет подпускать к составу и молодых футболистов", - приводит его слова официальный сайт УЕФА.

Отметим, что групповый этап Лиги Наций стартует 3-го сентября 2020-го года.