"Высочайший уровень конкуренции". Наставник сборной Бельгии рассказал о жребии Лиги Наций

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свое мнение после жеребьевки Лиги Наций. Его команда встретится с Англией, Исландией и Данией.

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"Отличная жеребьевка, причем для всех команд, с кем мы оказались в одной группе. Думаю, все будут отбирать друг у друга много очков. Уровень конкуренции будет высочайший. С Исландией мы играли и в прошлой Лиги наций, поэтому хорошо знаем, как непросто добывать положительный результат на их поле.

С Данией мы не встречались давно, очень давно. И теперь вдруг сыграем с ней сразу в двух разных турнирах. С Англией играли аж два раза на последнем чемпионате мира. Но теперь встретимся с ней не на нейтральном поле, поэтому нашим болельщикам будет очень приятно отправиться на "Уэмбли". Думаю, оказаться на этом стадионе мечтают все: как футболисты, так и болельщики", - приводит его слова сайт УЕФА.

Отметим, что старт группого этапа Лиги Наций будет дан в сентябре этого года.