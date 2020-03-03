Саутгейт: Лига Наций - отличный турнир
Гарет в ожидании серьезных матчей
Главный тренер сборной Англии прокомментировал результат жребия Лиги Наций.
"В прошлый раз нам очень понравился этот турнир. Было занимательно проводить топ-матчи вместо рядовых товарищеских игр. Они важны для нас в плане подготовки к финальному турниру, но в сентябре, октябре и ноябре лучше все-таки проводить официальные игры. И еще лучше, если эти игры - против ведущих команд.
Нас ждут интересные матчи, хорошо играть против разных соперников в официальных поединках. Особенно приятно будет сыграть с Бельгией, с которой мы не встречались уже несколько лет", - цитирует слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Сборная "трех львов" встретится с Бельгией, Исландией и Данией.