Саутгейт: Лига Наций - отличный турнир

Главный тренер сборной Англии прокомментировал результат жребия Лиги Наций.

Читайте также Состоялась жеребьевка Лиги Наций

"В прошлый раз нам очень понравился этот турнир. Было занимательно проводить топ-матчи вместо рядовых товарищеских игр. Они важны для нас в плане подготовки к финальному турниру, но в сентябре, октябре и ноябре лучше все-таки проводить официальные игры. И еще лучше, если эти игры - против ведущих команд.

Нас ждут интересные матчи, хорошо играть против разных соперников в официальных поединках. Особенно приятно будет сыграть с Бельгией, с которой мы не встречались уже несколько лет", - цитирует слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная "трех львов" встретится с Бельгией, Исландией и Данией.