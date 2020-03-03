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Саутгейт: Лига Наций - отличный турнир

Лига наций УЕФА
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Гарет в ожидании серьезных матчей

Саутгейт: Лига Наций - отличный турнир
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Англии прокомментировал результат жребия Лиги Наций.

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"В прошлый раз нам очень понравился этот турнир. Было занимательно проводить топ-матчи вместо рядовых товарищеских игр. Они важны для нас в плане подготовки к финальному турниру, но в сентябре, октябре и ноябре лучше все-таки проводить официальные игры. И еще лучше, если эти игры - против ведущих команд.

Нас ждут интересные матчи, хорошо играть против разных соперников в официальных поединках. Особенно приятно будет сыграть с Бельгией, с которой мы не встречались уже несколько лет", - цитирует слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная "трех львов" встретится с Бельгией, Исландией и Данией.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт
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