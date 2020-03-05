Бирхофф считает, что в матчах с Украиной Германия должна реабилитироваться

Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал результаты жеребьевки розыгрыша Лиги наций-2020/21, которые возвели в группе А4 Германию со Швейцарией, Испанией и Украиной.

Оливер заверил, что ему нравится состав группы.

В ней нет легких соперников, причем фаворита выделить довольно сложно. Германия точно им не является.

В прошлом розыгрыше турнира мы не очень удачно сыграли. Поэтому хотим успешно выступить в этой Лиге наций. Но я считаю, что и Испания, и Швейцария, и Украина, думают так же.