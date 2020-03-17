Отбор ЧМ-2022 и финальный турнир Лиги наций будут сдвинуты из-за переноса Евро-2020

Официальный сайт Федерации футбола Польши сообщил о решениях УЕФА, связанных с переносом Евро-2020.

Таким образом из-за этого изменились и сроки проведения финального турнира Лиги наций, отборочных матчей ЧМ-2022 и женского молодежного чемпионата Европы, а также товарищеских матчей. Пока, новые даты не указаны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерли — 7330, выздоровевших — 80 236.