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Отбор ЧМ-2022 и финальный турнир Лиги наций будут сдвинуты из-за переноса Евро-2020

Лига наций УЕФА
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Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Польши

Отбор ЧМ-2022 и финальный турнир Лиги наций будут сдвинуты из-за переноса Евро-2020
Новина українською

Официальный сайт Федерации футбола Польши сообщил о решениях УЕФА, связанных с переносом Евро-2020.

Таким образом из-за этого изменились и сроки проведения финального турнира Лиги наций, отборочных матчей ЧМ-2022 и женского молодежного чемпионата Европы, а также товарищеских матчей. Пока, новые даты не указаны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерли — 7330, выздоровевших — 80 236.

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В статье: УЕФА ЧМ-2022 Лига Наций Чемпионат мира 2022
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