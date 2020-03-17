Отбор ЧМ-2022 и финальный турнир Лиги наций будут сдвинуты из-за переноса Евро-2020
Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Польши
Официальный сайт Федерации футбола Польши сообщил о решениях УЕФА, связанных с переносом Евро-2020.
Таким образом из-за этого изменились и сроки проведения финального турнира Лиги наций, отборочных матчей ЧМ-2022 и женского молодежного чемпионата Европы, а также товарищеских матчей. Пока, новые даты не указаны.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерли — 7330, выздоровевших — 80 236.
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