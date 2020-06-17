  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига Наций начнется 3-го сентября
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций начнется 3-го сентября

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Футбола будет очень много

Лига Наций начнется 3-го сентября
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17-го июня, УЕФА называет даты возобновления крупных турниров. Не обошлось и без игр сборных.

Читайте такжеУЕФА огласил решение по Лиге Чемпионов

Теперь, во время международных пауз, национальные сборные будут проводить не по два, а по три матча. Ожидается, что товарищеские матчи команды проведут 7-8 октября и 11-12 ноября.

Матчи группового этапа Лиги Наций УЕФА 2020/21 будут проводиться в следующие дни:

  • 3/4/5 и 6/7/8 сентября;
  • 10/11 и 13/14 октября;
  • 14/15 и 17/18 ноября

Напомним, что Украина встретится в Лиге Наций с Германией, Испанией и Швейцарией.

Читайте такжеСостоялась жеребьевка Лиги Наций - Украина узнала соперников

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...