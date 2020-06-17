Лига Наций начнется 3-го сентября

Сегодня, 17-го июня, УЕФА называет даты возобновления крупных турниров. Не обошлось и без игр сборных.

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Теперь, во время международных пауз, национальные сборные будут проводить не по два, а по три матча. Ожидается, что товарищеские матчи команды проведут 7-8 октября и 11-12 ноября.

Матчи группового этапа Лиги Наций УЕФА 2020/21 будут проводиться в следующие дни:

3/4/5 и 6/7/8 сентября;

10/11 и 13/14 октября;

14/15 и 17/18 ноября

Напомним, что Украина встретится в Лиге Наций с Германией, Испанией и Швейцарией.