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Большинство игроков Баварии не будут вызваны в расположение сборной Германии

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Заслуженный отдых

Большинство игроков Баварии не будут вызваны в расположение сборной Германии
UA-Футбол
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Совсем скоро начнется новый сезон Лиги Наций. Будущий соперник Украины, с которыми игроки Шевченко сыграют в октябре, сборная Германии не будет вызывать в свое расположение футболистов "Баварии".

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По данным Bild, Йоахим Лев даст отдых основе мюнхенцев, так как они провели долгий сезон и вышли в финал Лиги Чемпионов. Может предположить, что речь идет о Нойере, Киммихе, Горецке и Гнабри.

Также стоит учесть, что Лерой Сане и Николас Зюле получат свое приглашение. Первый летом пополнил состав мюнхенцев, а центральный защитник лишь недавно восстановился после повреждения.

Напомним, что 23-го августа "Бавария" сыграет против "ПСЖ" в финале Лиги Чемпионов.

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Серж Гнабри Джошуа Киммих
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