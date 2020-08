Большинство игроков Баварии не будут вызваны в расположение сборной Германии

Совсем скоро начнется новый сезон Лиги Наций. Будущий соперник Украины, с которыми игроки Шевченко сыграют в октябре, сборная Германии не будет вызывать в свое расположение футболистов "Баварии".

По данным Bild, Йоахим Лев даст отдых основе мюнхенцев, так как они провели долгий сезон и вышли в финал Лиги Чемпионов. Может предположить, что речь идет о Нойере, Киммихе, Горецке и Гнабри.

Также стоит учесть, что Лерой Сане и Николас Зюле получат свое приглашение. Первый летом пополнил состав мюнхенцев, а центральный защитник лишь недавно восстановился после повреждения.

Bayern's German regular starters will be given a rest and will not be called up for Germany's games against Spain and Switzerland in September. Leroy Sané and Niklas Süle will be called up [SportBild]