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ФИФА изменила правила для отъезда футболистов в сборные в сентябре
Пандемия коронавируса никуда не ушла
Совет ФИФА принял решение установить новые правила: теперь клубы имеют право не разрешить своим исполнителям отправиться в стан национальных команд. Естественно, причина – ситуация с пандемией коронавируса и возобновление роста инфицированных. По новым правилам клубы могут не отпускать футболистов в сборные при следующих условиях:
– если установлен обязательный карантин от 5 дней при прибытии на место базирования клуба или сборной;
– если есть ограничения на въезд или выезд;
– если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.
Поправки будут действовать с 31 августа 2020 года по 8 сентября 2020 года для мужских сборных, а также с 14 по 22 сентября 2020 года для женских.