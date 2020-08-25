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ФИФА изменила правила для отъезда футболистов в сборные в сентябре

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Пандемия коронавируса никуда не ушла

ФИФА изменила правила для отъезда футболистов в сборные в сентябре
Новина українською

Совет ФИФА принял решение установить новые правила: теперь клубы имеют право не разрешить своим исполнителям отправиться в стан национальных команд. Естественно, причина – ситуация с пандемией коронавируса и возобновление роста инфицированных. По новым правилам клубы могут не отпускать футболистов в сборные при следующих условиях:

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– если установлен обязательный карантин от 5 дней при прибытии на место базирования клуба или сборной;

– если есть ограничения на въезд или выезд;

– если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.

Поправки будут действовать с 31 августа 2020 года по 8 сентября 2020 года для мужских сборных, а также с 14 по 22 сентября 2020 года для женских.

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В статье: ФИФА FIFA коронавирус
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Источник:
FIFA

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
25.08.2020 в 11:47
От і добре! Нехай Шева з кротами-бразильцями сам там грає!
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