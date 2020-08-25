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Гарет Бэйл получил вызов в сборную на матчи Лиги Наций. Он не играл с 24-го июня
В отличии от Мадрида, Уэльс в него верит
У Гарета Бэйла сейчас непростой момент в карьере. У форварда конфликт с Зинедином Зиданом и он не выходил на поле вот уже два месяца. Однако он все еще остается надеждой сборной Уэльса.
Райан Гиггз вызвал Гарета на ближайшие матчи Лиги Наций. Он будет иметь шанс помочь своей команде в играх против Финляндии (3-го сентября) и Болгарии (6-го сентября).
За последний сезон Гарет успел провести 20 матчей, в которых совершил пять результативных действий. Все чаще ходят слухи, что "Реал" намерен от него избавиться.
Агент Бэйла неоднократно говорил, что валлиец