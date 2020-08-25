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Гарет Бэйл получил вызов в сборную на матчи Лиги Наций. Он не играл с 24-го июня

Лига наций УЕФА
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В отличии от Мадрида, Уэльс в него верит

Гарет Бэйл получил вызов в сборную на матчи Лиги Наций. Он не играл с 24-го июня
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У Гарета Бэйла сейчас непростой момент в карьере. У форварда конфликт с Зинедином Зиданом и он не выходил на поле вот уже два месяца. Однако он все еще остается надеждой сборной Уэльса.

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Райан Гиггз вызвал Гарета на ближайшие матчи Лиги Наций. Он будет иметь шанс помочь своей команде в играх против Финляндии (3-го сентября) и Болгарии (6-го сентября).

За последний сезон Гарет успел провести 20 матчей, в которых совершил пять результативных действий. Все чаще ходят слухи, что "Реал" намерен от него избавиться.

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Агент Бэйла неоднократно говорил, что валлиец отработает свой контракт.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
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