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Без тер Штегена и ряда игроков Баварии: Германия объявила состав на Лигу Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Основные вратари отсутствуют

Без тер Штегена и ряда игроков Баварии: Германия объявила состав на Лигу Наций
UA-Футбол
Новина українською

Уже скоро европейские национальные сборные вступят в бой в Лиге Наций. Сборная Германия объявила заявку.

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Отметим, что там не нашлось места основным игрокам "Баварии". Лев предоставил им отдых из-за тяжелого графика. Также "отдыхает" травмированный Марк-Андре тер Штеген, а значит Германия осталась без основных вратарей.

"Бундестим" проведет два ближайших матча против Испании и Швейцарии.

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В статье: Германия Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген
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