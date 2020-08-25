Без тер Штегена и ряда игроков Баварии: Германия объявила состав на Лигу Наций

Уже скоро европейские национальные сборные вступят в бой в Лиге Наций. Сборная Германия объявила заявку.

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Отметим, что там не нашлось места основным игрокам "Баварии". Лев предоставил им отдых из-за тяжелого графика. Также "отдыхает" травмированный Марк-Андре тер Штеген, а значит Германия осталась без основных вратарей.

"Бундестим" проведет два ближайших матча против Испании и Швейцарии.