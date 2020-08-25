Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без тер Штегена и ряда игроков Баварии: Германия объявила состав на Лигу Наций
Основные вратари отсутствуют
Уже скоро европейские национальные сборные вступят в бой в Лиге Наций. Сборная Германия объявила заявку.
Отметим, что там не нашлось места основным игрокам "Баварии". Лев предоставил им отдых из-за тяжелого графика. Также "отдыхает" травмированный Марк-Андре тер Штеген, а значит Германия осталась без основных вратарей.
Unser Kader ???????? für die anstehenden Partien in der #NationsLeague❗— Die Mannschaft (@DFB_Team) August 25, 2020
???? @sefutbol ????????
???? @SFV_ASF ????????#DieMannschaft #GERESP #SUIGER pic.twitter.com/y9WhNHmCaW
"Бундестим" проведет два ближайших матча против Испании и Швейцарии.