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Sky Sports: Магуайр исключен из состава национальной сборной Англии

Лига наций УЕФА
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Sky Sports: Магуайр исключен из состава национальной сборной Англии
Новина українською

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт исключил из заявки на ближайшие матчи защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра. В заявлении Гарета говорится о том, что тренер "принял данное решение с учетом интересов всех сторон и подготовки сборной".

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По информации портала Sky Sports, Саутгейт принял решение отстранить футболиста после инцидента с участием Харри в Греции. Напомним, Магуайр встрял в потасовку, пытаясь встать на защиту своей сестры. Позже англичанин пытался откупиться от полиции взяткой.

Напомним, защитник получил условный тюремный срок. Сборная Англии сыграет в рамках Лиги наций с Исландией и Данией – матчи состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт Харри Магуайр
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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nabo30
26.08.2020 в 12:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ffggpl (Харьков)
26.08.2020 в 10:14
Его вина в том, что он защищал сестру? Любой нормальный человек защищал бы свою сестру!
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