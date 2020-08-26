Sky Sports: Магуайр исключен из состава национальной сборной Англии

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт исключил из заявки на ближайшие матчи защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра. В заявлении Гарета говорится о том, что тренер "принял данное решение с учетом интересов всех сторон и подготовки сборной".

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По информации портала Sky Sports, Саутгейт принял решение отстранить футболиста после инцидента с участием Харри в Греции. Напомним, Магуайр встрял в потасовку, пытаясь встать на защиту своей сестры. Позже англичанин пытался откупиться от полиции взяткой.

Напомним, защитник получил условный тюремный срок. Сборная Англии сыграет в рамках Лиги наций с Исландией и Данией – матчи состоятся 5 и 8 сентября соответственно.