Лига наций УЕФА
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Соломон и Хочолава вызваны в сборные своих стран
В начале сентября стартует Лига наций
Два игрока "
Сборная Грузии проведет подготовку и стартует в Лиге наций УЕФА матчами с Эстонией (5 сентября, Таллин) и Северной Македонией (8 сентября, Тбилиси).
4 сентября в Глазго израильтяне встретятся с Шотландией, а 7 сентября на своем поле в Нетании примут Словакию.
Напомним, что 10 футболистов "Шахтера" также вызваны в сборную Украины.
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Источник:ФК Шахтер
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ShtanGa (Славське)
26.08.2020 в 20:34
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