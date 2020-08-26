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Лига наций УЕФА

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Соломон и Хочолава вызваны в сборные своих стран

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

В начале сентября стартует Лига наций

Соломон и Хочолава вызваны в сборные своих стран
Новина українською

Два игрока "Шахтера" - защитник Давид Хочолава и хавбек Манор Соломон вызваны в национальные сборные своих стран (Грузии и Израиля соответственно) на матчи Лиги наций.

Сборная Грузии проведет подготовку и стартует в Лиге наций УЕФА матчами с Эстонией (5 сентября, Таллин) и Северной Македонией (8 сентября, Тбилиси).

4 сентября в Глазго израильтяне встретятся с Шотландией, а 7 сентября на своем поле в Нетании примут Словакию.

Напомним, что 10 футболистов "Шахтера" также вызваны в сборную Украины.

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В статье: Грузия Израиль Шахтер (Донецк) Давид Хочолава Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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ShtanGa (Славське)
26.08.2020 в 20:34
Хоча зайва ланка
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