Соломон и Хочолава вызваны в сборные своих стран

Два игрока " Шахтера " - защитник Давид Хочолава и хавбек Манор Соломон вызваны в национальные сборные своих стран (Грузии и Израиля соответственно) на матчи Лиги наций.

Сборная Грузии проведет подготовку и стартует в Лиге наций УЕФА матчами с Эстонией (5 сентября, Таллин) и Северной Македонией (8 сентября, Тбилиси).

4 сентября в Глазго израильтяне встретятся с Шотландией, а 7 сентября на своем поле в Нетании примут Словакию.

Напомним, что 10 футболистов "Шахтера" также вызваны в сборную Украины.