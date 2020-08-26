Жерсон Родригес вызван в сборную Люксембурга на матчи Лиги наций

Вингер "Динамо" Жеросн Родригес получил вызов в сборную Люксембурга.

Люксембург в рамках Лиги наций сыграет против Азербайджана (5 сентября) и Черногории (9 сентября).

Также команда в рамках сбора 1-го сентября команда проведет товарищеский матч против немецкой команды "Саарбрюкен" из третьей лиги Германии.

Отметим, что за свою сборную Родригес сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.