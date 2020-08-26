Лига наций УЕФА
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Жерсон Родригес вызван в сборную Люксембурга на матчи Лиги наций
Динамовец в постоянной обойме главного тренера сборной
Вингер "Динамо" Жеросн Родригес получил вызов в сборную Люксембурга.
Люксембург в рамках
Также команда в рамках сбора 1-го сентября команда проведет товарищеский матч против немецкой команды "Саарбрюкен" из третьей лиги Германии.
Отметим, что за свою сборную Родригес сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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ShtanGa (Славське)
26.08.2020 в 20:32
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Impressed (Украина)
26.08.2020 в 20:14
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