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Жерсон Родригес вызван в сборную Люксембурга на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Динамовец в постоянной обойме главного тренера сборной

Жерсон Родригес вызван в сборную Люксембурга на матчи Лиги наций
Новина українською

Вингер "Динамо" Жеросн Родригес получил вызов в сборную Люксембурга.

Люксембург в рамках Лиги наций сыграет против Азербайджана (5 сентября) и Черногории (9 сентября).

Также команда в рамках сбора 1-го сентября команда проведет товарищеский матч против немецкой команды "Саарбрюкен" из третьей лиги Германии.

Отметим, что за свою сборную Родригес сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Люксембург Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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ShtanGa (Славське)
26.08.2020 в 20:32
Як тільки забив, то й визвали
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Impressed (Украина)
26.08.2020 в 20:14
как будто его могут не вызвать
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