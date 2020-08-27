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Трио дебютантов и камбэк Рабьо: Франция объявила состав на Лигу наций

Лига наций УЕФА
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Без Погба, но с Камавингой

Трио дебютантов и камбэк Рабьо: Франция объявила состав на Лигу наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на матчи Лиги наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

В список не попали Танги Ндомбеле и Поль Погба, у которых сегодня обнаружили коронавирус. Зато нашли там себя сразу трое дебютантов: 17-летний Эдуардо Камавинга из "Ренна", 22-летний Уссем Ауар из "Лиона" и 21-летний Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Кроме того, отмечаем возвращение в состав центрхава Адриена Рабьо, которого Дешам игнорировал с лета 2018-го, когда тот публично раскритиковал тренера за выбор состава на ЧМ-2018, в итоге ставшего для Франции победным.

  • Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Мик Меньян ("Лилль")
  • Защитники: Люка Эрнандес ("Бавария"), Лео Дюбуа ("Лион"), Пренель Кимпембе ("ПСЖ"), Клеман Ленгле ("Барселона"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба - "Реал"), Люка Динь ("Эвертон")
  • Полузащитники: Стивен Нзонзи, Эдуардо Камавинга (оба - "Ренн"), Муса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Уссем Ауар ("Лион"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Нголо Канте ("Челси"), Жонатан Иконе ("Лилль")
  • Форварды: Оливье Жиру ("Челси"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Антони Марсьяль ("МЮ")
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В статье: Дидье Дешам Адриен Рабио Дайо Упамекано Уссем Ауа Эдуарду Камавинга
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Источник:
L'Equipe

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