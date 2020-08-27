Трио дебютантов и камбэк Рабьо: Франция объявила состав на Лигу наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на матчи Лиги наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

В список не попали Танги Ндомбеле и Поль Погба, у которых сегодня обнаружили коронавирус. Зато нашли там себя сразу трое дебютантов: 17-летний Эдуардо Камавинга из "Ренна", 22-летний Уссем Ауар из "Лиона" и 21-летний Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Кроме того, отмечаем возвращение в состав центрхава Адриена Рабьо, которого Дешам игнорировал с лета 2018-го, когда тот публично раскритиковал тренера за выбор состава на ЧМ-2018, в итоге ставшего для Франции победным.