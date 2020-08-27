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Дебют Бастони и возвращение Кьеллини. Италия объявила состав на Лигу Наций
37 человек в заявке
Совсем скоро стартует Лига Наций. Роберто Манчини объявил состав сборной Италии.
В заявку попало 37 футболистов. Самые внимательные увидели имена трех дебютантов - Бастони, Капуто и Локателли. Также отдельно отмечаем, что спустя долгое время вернулся Джорджо Кьеллини. У него была серьезная травма.
Полнтью заявка выглядит следующим образом:
- Вратари: Краньо (Кальяри), Доннарумма (Милан), Мерет (Наполи), Сиригу (Турин)
- Защитники: Ачерби (Лацио), Бастони (Интер), Бираги (Интер), Бонуччи (Ювентус), Кальдара (Аталанта), Кьеллини (Ювентус), Д'Амброзио (Интер), Ди Лоренцо (Наполи), Флоренци (Рома), Манчини (Рома), Пеллегрини (Ювентус), Спинаццола (Рома)
- Полузащитники: Барелла (Интер), Бонавентура, Кастровилли (Фиорентина), Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Гальярдини (Интер), Локателли (Сассуоло), Пеллегрини (Рома), Сенси (Интер), Тонали (Брешиа), Дзаньоло (Рома)
- Нападающие: Белотти (Турин), Бернардески (Ювентус), Капуто (Сассуоло), Кьеза (Фиорентина), Эль-Шаарави (Шанхай Шенуа), Иммобиле (Лацио), Инсинье (Наполи), Кин (Эвертон), Лазанья (Удинезе), Орсолини (Болонья)
#Azzurri ????????— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) August 27, 2020
Coach #Mancini's squad for our upcoming #NationsLeague games against #Bosnia ???????? and the #Netherlands ????????
???? https://t.co/oa8pcWG64A#ItalyBosnia #NetherlandsItaly #VivoAzzurro pic.twitter.com/1mAXjG9wsi
В ближайших матчах Италия сыграет против Нидерландов и Боснии и Герцоговины.