Дебют Бастони и возвращение Кьеллини. Италия объявила состав на Лигу Наций

Совсем скоро стартует Лига Наций. Роберто Манчини объявил состав сборной Италии.

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В заявку попало 37 футболистов. Самые внимательные увидели имена трех дебютантов - Бастони, Капуто и Локателли. Также отдельно отмечаем, что спустя долгое время вернулся Джорджо Кьеллини. У него была серьезная травма.

Полнтью заявка выглядит следующим образом :

Вратари : Краньо (Кальяри), Доннарумма (Милан), Мерет (Наполи), Сиригу (Турин)

: Краньо (Кальяри), Доннарумма (Милан), Мерет (Наполи), Сиригу (Турин) Защитники : Ачерби (Лацио), Бастони (Интер), Бираги (Интер), Бонуччи (Ювентус), Кальдара (Аталанта), Кьеллини (Ювентус), Д'Амброзио (Интер), Ди Лоренцо (Наполи), Флоренци (Рома), Манчини (Рома), Пеллегрини (Ювентус), Спинаццола (Рома)

: Ачерби (Лацио), Бастони (Интер), Бираги (Интер), Бонуччи (Ювентус), Кальдара (Аталанта), Кьеллини (Ювентус), Д'Амброзио (Интер), Ди Лоренцо (Наполи), Флоренци (Рома), Манчини (Рома), Пеллегрини (Ювентус), Спинаццола (Рома) Полузащитники : Барелла (Интер), Бонавентура, Кастровилли (Фиорентина), Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Гальярдини (Интер), Локателли (Сассуоло), Пеллегрини (Рома), Сенси (Интер), Тонали (Брешиа), Дзаньоло (Рома)

: Барелла (Интер), Бонавентура, Кастровилли (Фиорентина), Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Гальярдини (Интер), Локателли (Сассуоло), Пеллегрини (Рома), Сенси (Интер), Тонали (Брешиа), Дзаньоло (Рома) Нападающие: Белотти (Турин), Бернардески (Ювентус), Капуто (Сассуоло), Кьеза (Фиорентина), Эль-Шаарави (Шанхай Шенуа), Иммобиле (Лацио), Инсинье (Наполи), Кин (Эвертон), Лазанья (Удинезе), Орсолини (Болонья)

В ближайших матчах Италия сыграет против Нидерландов и Боснии и Герцоговины.