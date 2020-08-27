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Дебют Бастони и возвращение Кьеллини. Италия объявила состав на Лигу Наций

Лига наций УЕФА
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37 человек в заявке

Дебют Бастони и возвращение Кьеллини. Италия объявила состав на Лигу Наций
UA-Футбол
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Совсем скоро стартует Лига Наций. Роберто Манчини объявил состав сборной Италии.

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В заявку попало 37 футболистов. Самые внимательные увидели имена трех дебютантов - Бастони, Капуто и Локателли. Также отдельно отмечаем, что спустя долгое время вернулся Джорджо Кьеллини. У него была серьезная травма.

Полнтью заявка выглядит следующим образом:

  • Вратари: Краньо (Кальяри), Доннарумма (Милан), Мерет (Наполи), Сиригу (Турин)
  • Защитники: Ачерби (Лацио), Бастони (Интер), Бираги (Интер), Бонуччи (Ювентус), Кальдара (Аталанта), Кьеллини (Ювентус), Д'Амброзио (Интер), Ди Лоренцо (Наполи), Флоренци (Рома), Манчини (Рома), Пеллегрини (Ювентус), Спинаццола (Рома)
  • Полузащитники: Барелла (Интер), Бонавентура, Кастровилли (Фиорентина), Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Гальярдини (Интер), Локателли (Сассуоло), Пеллегрини (Рома), Сенси (Интер), Тонали (Брешиа), Дзаньоло (Рома)
  • Нападающие: Белотти (Турин), Бернардески (Ювентус), Капуто (Сассуоло), Кьеза (Фиорентина), Эль-Шаарави (Шанхай Шенуа), Иммобиле (Лацио), Инсинье (Наполи), Кин (Эвертон), Лазанья (Удинезе), Орсолини (Болонья)

В ближайших матчах Италия сыграет против Нидерландов и Боснии и Герцоговины.

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В статье: Роберто Манчини Италия Джорджо Кьеллини Леонардо Бонуччи Чиро Иммобиле Стефан Эль-Шаарави Франческо Ачерби Сальваторе Сиригу Лоренцо Инсинье Джакомо Бонавентура Данило Д'Амброзио Жоржиньо Кристиано Бираги Алессандро Флоренци Федерико Бернардески Алессио Краньо Андреа Белотти Джанлуиджи Доннарумма Лоренцо Пеллегрини Брайан Кристанте Стефано Сенси Мануэль Локателли Роберто Гальярдини Мойзе Кин Маттиа Кальдара Федерико Кьеза Николо Барелла Риккардо Орсолини Алессандро Бастони Леонардо Спинаццола Лука Пеллегрини Франческа Ди Лоренцо Алекс Мерет Джанлука Манчини Сандро Тонали Франческо Капуто Николо Дзаньоло Гаэтано Кастровилли Кевин Лазанья
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