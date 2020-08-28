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Немецкий защитник Зари вызван в сборную Израиля

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Джоэль Абу Ханна будет играть за сборную Израиля

Немецкий защитник Зари вызван в сборную Израиля
Новина українською

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна вызван в сборную Израиля на матчи Лиги наций.

Для 22-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.

Интересно, что Джоэль имеет двойное гражданство (его отец - израильтянин) и ранее был заигран за юношеские сборные Германии.

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Также отметим, что сборная Израиля в рамках Лиги наций 4 сентября сыграет с Шотландией, а через 3 дня встретится со Словакией.

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В статье: Заря (Луганск) Израиль Джоель Абу Ханна
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.08.2020 в 18:21
действительно, миллионишко к трансферной стоимости Абу добавится
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0
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Dimka26 (Чернигов)
28.08.2020 в 18:12
теперь понятно почему он абу ханна.
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Джмиль (Запорожье)
28.08.2020 в 17:20
У меня дежа вю? Или не только у меня... Я эту "свежую" новость пару месяцев назад уже где-то читал. Только в той статье более подробно описывалась родословная папы.
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
28.08.2020 в 17:05
Ценник растет
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+2
0


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