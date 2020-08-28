Немецкий защитник Зари вызван в сборную Израиля

Защитник " Зари " Джоэль Абу Ханна вызван в сборную Израиля на матчи Лиги наций.

Для 22-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.

Интересно, что Джоэль имеет двойное гражданство (его отец - израильтянин) и ранее был заигран за юношеские сборные Германии.

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Также отметим, что сборная Израиля в рамках Лиги наций 4 сентября сыграет с Шотландией, а через 3 дня встретится со Словакией.