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Немецкий защитник Зари вызван в сборную Израиля
Джоэль Абу Ханна будет играть за сборную Израиля
Защитник "
Для 22-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.
Интересно, что Джоэль имеет двойное гражданство (его отец - израильтянин) и ранее был заигран за юношеские сборные Германии.
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Также отметим, что сборная Израиля в рамках Лиги наций 4 сентября сыграет с Шотландией, а через 3 дня встретится со Словакией.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.08.2020 в 18:21
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Dimka26 (Чернигов)
28.08.2020 в 18:12
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Джмиль (Запорожье)
28.08.2020 в 17:20
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Artemanat (Кривой Рог)
28.08.2020 в 17:05
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