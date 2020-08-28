Швейцария назвала состав на Украину и Германию

Федерация футбола Швейцарии опубликовала список футболистов сборной страны, которые будут готовится к матчам Лиги наций против Украины и Германии.

В списке Владимира Петковича 23 игрока, среди которых можно выделить Гранита Джаку, Рикардо Родригеса, Бреля Эмболо, Янна Зоммера и ряд других исполнителей, которые выступают в топовых европейских чемпионатах.

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Ивон Мвого (ПСВ, Нидерланды), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция).

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Д, Германия), Лорис Бенито ("Бордо", Франция), Нико Ельведи ("Боруссия" М, Германия), Михаэль Ланг ("Вердер", Германия), Бечири Омерагич ( Цюрих" ), Кевин Мбабу ("Вольфсбург", Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Сильван Видмер ("Базель").

Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Ренато Штеффен ("Вольфсбург", Германия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба - "Айнтрахт", Германия), Мишель Ебишер, Кристиан Фасснахт (оба - "Янг Бойз") , Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Симон Зом ("Цюрих").

Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия), Альбиан Айети ("Селтик", Шотландия), Брель Эмболо ("Боруссия" М, Германия), Марио Гавранович ("Динамо" З, Хорватия).

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября в Мадриде сыграет против Испании.