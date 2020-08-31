Гиггз: Я не разговаривал с Зиданом о Бэйле, английский Зинедина не слишком хорош

Тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что не контактировал с наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом по поводу Гарета Бэйла. Напомним, игрока вызвали в сборную на матчи Лиги наций против Финляндии и Болгарии. Цитирует Гиггза издание Marca.

"Я не разговаривал с Зиданом о Бэйле. Я плохо владею французским и испанским. Также знаю, что английский Зидана не слишком хорош".