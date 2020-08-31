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Гиггз: Я не разговаривал с Зиданом о Бэйле, английский Зинедина не слишком хорош
Zizou, do you speak English?
Тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что не контактировал с наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом по поводу Гарета Бэйла. Напомним, игрока вызвали в сборную на матчи Лиги наций против Финляндии и Болгарии. Цитирует Гиггза издание Marca.
"Я не разговаривал с Зиданом о Бэйле. Я плохо владею французским и испанским. Также знаю, что английский Зидана не слишком хорош".
"Я не обеспокоен тем фактом, что у Гарета не слишком много времени в "Реале" – просто слежу за ситуацией. Когда он приедет, то я с ним традиционно поговорю".