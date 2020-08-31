Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ожидании дебюта. Гарет Саутгейт вызвал в сборную Англии капитана Астон Виллы
Все из-за травм нескольких исполнителей
Главный тренер сборной Англии вызвал одного нового игрока в расположение сборной Англии. Все из-за травмы Маркуса Рашфорда.
Свой шанс дебютировать за сборную "трех львов" получил Джек Грилиш. Для капитана "Астон Виллы" это первый вызов. Отличный последний сезон все таки не остался незамеченным.
BREAKING: Jack Grealish called into the England squad by manager Gareth Southgate as Marcus Rashford and Harry Winks drop out ????????????????????????????— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2020
Отметим, что существует вероятность ухода Грилиша из "Астон Виллы" - за ним