В ожидании дебюта. Гарет Саутгейт вызвал в сборную Англии капитана Астон Виллы

Главный тренер сборной Англии вызвал одного нового игрока в расположение сборной Англии. Все из-за травмы Маркуса Рашфорда.

Свой шанс дебютировать за сборную "трех львов" получил Джек Грилиш. Для капитана "Астон Виллы" это первый вызов. Отличный последний сезон все таки не остался незамеченным.

BREAKING: Jack Grealish called into the England squad by manager Gareth Southgate as Marcus Rashford and Harry Winks drop out ????????????????????????????