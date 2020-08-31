В ожидании дебюта. Гарет Саутгейт вызвал в сборную Англии капитана Астон Виллы

Главный тренер сборной Англии вызвал одного нового игрока в расположение сборной Англии. Все из-за травмы Маркуса Рашфорда.

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Свой шанс дебютировать за сборную "трех львов" получил Джек Грилиш. Для капитана "Астон Виллы" это первый вызов. Отличный последний сезон все таки не остался незамеченным.

BREAKING: Jack Grealish called into the England squad by manager Gareth Southgate as Marcus Rashford and Harry Winks drop out ???????????????????????????? — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2020