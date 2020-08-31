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В ожидании дебюта. Гарет Саутгейт вызвал в сборную Англии капитана Астон Виллы

Лига наций УЕФА
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Все из-за травм нескольких исполнителей

В ожидании дебюта. Гарет Саутгейт вызвал в сборную Англии капитана Астон Виллы
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Главный тренер сборной Англии вызвал одного нового игрока в расположение сборной Англии. Все из-за травмы Маркуса Рашфорда.

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Свой шанс дебютировать за сборную "трех львов" получил Джек Грилиш. Для капитана "Астон Виллы" это первый вызов. Отличный последний сезон все таки не остался незамеченным.

Отметим, что существует вероятность ухода Грилиша из "Астон Виллы" - за ним следит "Ман Сити".

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В статье: Англия Астон Вилла (Бирмингем) Джек Грилиш Маркус Рашфорд
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