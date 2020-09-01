  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Новички ФК Львов получили вызов в сборные Люксембурга и Эстонии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новички ФК Львов получили вызов в сборные Люксембурга и Эстонии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Энес Махмутович и Михкель Айнсалу могут сыграть в Лиге наций

Новички ФК Львов получили вызов в сборные Люксембурга и Эстонии
Новина українською

Два новичка ФК "Львов" - Энес Махмутович и Михкель Айнсалу получили вызовы в национальные сборные Люксембурга и Эстонии соответственно.

Таким образом, люксембуржец Махмутович получит шанс сыграть за свою сборную в матчах Лиги Наций против Азербайджана 5 сентября и против Черногории 8 сентября.

Айнсалу, в свою очередь, будет иметь возможность проявить себя за сборную Эстонии в поединках Лиги Наций против Грузии 5 сентября и против Армении 8 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Михкель Айнсалу Энес Махмутович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...