Лига наций УЕФА
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Новички ФК Львов получили вызов в сборные Люксембурга и Эстонии
Энес Махмутович и Михкель Айнсалу могут сыграть в Лиге наций
Два новичка ФК "Львов" - Энес Махмутович и Михкель Айнсалу получили вызовы в национальные сборные Люксембурга и Эстонии соответственно.
Таким образом, люксембуржец Махмутович получит шанс сыграть за свою сборную в матчах
Айнсалу, в свою очередь, будет иметь возможность проявить себя за сборную Эстонии в поединках Лиги Наций против Грузии 5 сентября и против Армении 8 сентября.
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Источник:ФК Львов
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