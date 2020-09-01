Новички ФК Львов получили вызов в сборные Люксембурга и Эстонии

Два новичка ФК "Львов" - Энес Махмутович и Михкель Айнсалу получили вызовы в национальные сборные Люксембурга и Эстонии соответственно.

Таким образом, люксембуржец Махмутович получит шанс сыграть за свою сборную в матчах Лиги Наций против Азербайджана 5 сентября и против Черногории 8 сентября.

Айнсалу, в свою очередь, будет иметь возможность проявить себя за сборную Эстонии в поединках Лиги Наций против Грузии 5 сентября и против Армении 8 сентября.