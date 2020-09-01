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Тренер Швейцарии: Наши игроки в порядке - работаем и прогрессируем
Швейцария прибыла на матч с Украиной
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча
"Мы прибыли в Украину и уже провели одну тренировку. Поработали в группе, а вечером нас ждет еще одно занятие и видео-сессия.
После долгого перерыва было приятно снова собраться, увидеть друг друга и подумать о будущем. Наши игроки в порядке, работаем и прогрессируем.
У нас будет еще одна тренировка, на которой мы уже непосредственно будем отрабатывать матч с Украиной.
Несмотря на эти сложные и особые условия, у всех игроков есть отличный стимул готовиться к матчу.
Работаем в положительном ключе. До скорой встречи уже на матче с Украиной", - сказал Петкович.