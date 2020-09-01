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Тренер сборной Швейцарии сдал позитивный тест на коронавирус

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Но это не помешает крестоносцам сыграть матч с Украиной

Тренер сборной Швейцарии сдал позитивный тест на коронавирус
Новина українською

Один из тренеров сборной Швейцарии сдал положительный тест на коронавирус.

Позитивный результат теста оказался у тренера по вратарям Патрика Фолетти. Все остальные тесты в команде – отрицательные.

Как сообщает Швейцарский футбольный союз, специалист в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.

Футбольный союз Швейцарии провел консультации с УЕФА и органами здравоохранения и без препятствий вылетел на матч Лиги наций с Украиной, который состоится 3 сентября во Львове.

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В статье: Украина Швейцария коронавирус
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