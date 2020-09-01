Лига наций УЕФА
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Тренер сборной Швейцарии сдал позитивный тест на коронавирус
Но это не помешает крестоносцам сыграть матч с Украиной
Один из тренеров сборной Швейцарии сдал положительный тест на коронавирус.
Позитивный результат теста оказался у тренера по вратарям Патрика Фолетти. Все остальные тесты в команде – отрицательные.
Как сообщает Швейцарский футбольный союз, специалист в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.
Футбольный союз Швейцарии провел консультации с УЕФА и органами здравоохранения и без препятствий вылетел на матч
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