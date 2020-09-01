Тренер сборной Швейцарии сдал позитивный тест на коронавирус

Один из тренеров сборной Швейцарии сдал положительный тест на коронавирус.

Позитивный результат теста оказался у тренера по вратарям Патрика Фолетти. Все остальные тесты в команде – отрицательные.

Как сообщает Швейцарский футбольный союз, специалист в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.