Скоро играть с Украиной. Полузащитник Испании получил травму на тренировке

Крайне вероятно, что Марко Асенсио не поможет сборной Испании в ближайших матчах. Совсем скоро они сыграют с Украиной.

Как сообщает AS, на сегодняшней тренировке "красной фурии" полузащитник почувствовал серьезную боль в колене. Результаты МРТ показали серьезный отек. Он временно покинул тренировочный лагерь.

Главная проблема в том, что Асенсио пропустил 11 месяцев именно из-за травмы колена. Никто им рисковать не будет. Завтра в Мадриде будет проведен еще один тест, который даст более точный прогноз.