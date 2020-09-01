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Скоро играть с Украиной. Полузащитник Испании получил травму на тренировке

Лига наций УЕФА
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Еще одна потеря Энрике

Скоро играть с Украиной. Полузащитник Испании получил травму на тренировке
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что Марко Асенсио не поможет сборной Испании в ближайших матчах. Совсем скоро они сыграют с Украиной.

Как сообщает AS, на сегодняшней тренировке "красной фурии" полузащитник почувствовал серьезную боль в колене. Результаты МРТ показали серьезный отек. Он временно покинул тренировочный лагерь.

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Главная проблема в том, что Асенсио пропустил 11 месяцев именно из-за травмы колена. Никто им рисковать не будет. Завтра в Мадриде будет проведен еще один тест, который даст более точный прогноз.

Отметим, что из-за коронавируса испанцы уже потеряли игрока "Вулверхэмптона".

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В статье: Испания Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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Источник:
AS
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