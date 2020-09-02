Германия - Испания. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

С ноября прошлого года не проводили свои матчи сборные Испании и Германии, с тех пор как завершили квалификацию на Евро-2020. Интересно, что и испанцы, и немцы разгромили своих соперников и без проблем вышли на континентальное первенство. "Фурия роха" поиздевалась над Румынией 5:0, а "Бундестим" не оставил шансов Северной Ирландии – 6:1.

Для украинских болельщиков этот матч интересен тем, что наша национальная команда вскоре должна будет сыграть с Испанией и Германией, как и Швейцария мы в одной с ними группе Лиги наций. Эти топ-сборные явные фавориты, всегда нацеленые на максимальный результат и почти всегда показывают зрелищный, атакующий футбол.

Лига наций 2020

Стадион: "Мерседес-Бенц Арена" (Штутгарт)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Германия 21:45 Испания

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:45.