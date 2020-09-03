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Джака стал капитаном сборной Швейцарии

Лига наций УЕФА
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Ранее повязку носил Штефан Лихштайнер

Джака стал капитаном сборной Швейцарии
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака назначен капитаном сборной Швейцарии, сообщает Sky Sports. Хавбек станет новым лидером команды вместо Штефана Лихтштайнера, который в августе объявил о завершении карьеры.

Джака и в "Арсенале" был капитаном, но после скандала с болельщиками лишился почетного звания в клубе. Теперь лидером команды из северного Лондона является Пьер-Эмерик Обамеянг.

Сборная Швейцарии стартует в Лиге наций 3 сентября в матче против Украины.

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В статье: Гранит Джака Национальная сборная Швейцарии
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