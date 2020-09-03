Джака стал капитаном сборной Швейцарии

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака назначен капитаном сборной Швейцарии, сообщает Sky Sports. Хавбек станет новым лидером команды вместо Штефана Лихтштайнера, который в августе объявил о завершении карьеры.

Джака и в "Арсенале" был капитаном, но после скандала с болельщиками лишился почетного звания в клубе. Теперь лидером команды из северного Лондона является Пьер-Эмерик Обамеянг.

Сборная Швейцарии стартует в Лиге наций 3 сентября в матче против Украины.