Лига наций УЕФА
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Джака стал капитаном сборной Швейцарии
Ранее повязку носил Штефан Лихштайнер
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака назначен капитаном сборной Швейцарии, сообщает Sky Sports. Хавбек станет новым лидером команды вместо Штефана Лихтштайнера, который в августе объявил о завершении карьеры.
Джака и в "Арсенале" был капитаном, но после скандала с болельщиками лишился почетного звания в клубе. Теперь лидером команды из северного Лондона является Пьер-Эмерик Обамеянг.
Сборная Швейцарии стартует в Лиге наций 3 сентября в матче против Украины.
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