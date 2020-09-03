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Основной защитник Интера покинул расположение сборной Нидерландов

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Плохие новости и для клуба, и для сборной

Основной защитник Интера покинул расположение сборной Нидерландов
UA-Футбол
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Сборная Нидерландов продолжает вести подготовку к играм против Польши и Италии. Не обошлось без потерь.

По данным официальной пресс-службы голландцев, травму получил Стефан де Врей. О степени серьезности ничего неизвестно, но он уже вернулся в расположение "Интера". Национальной сборной он не поможет.

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Отметим, что это скверные новости для голландцев, так как до этого они уже потеряли Матейса де Лигта из-за травмы. Вероятно, что в паре с ван Дейком сыграет Натан Аке.

Де Врей провел за сборную Голландии 37 матчей и считается одним из ключевых исполнителей.

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В статье: Нидерланды Интер (Милан) Стефан де Врей
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