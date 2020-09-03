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Идеальное начало. Гол Ярмоленко, который вывел вперед Украину в матче со швейцарцами

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Есть быстрый гол

Идеальное начало. Гол Ярмоленко, который вывел вперед Украину в матче со швейцарцами
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.

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Несмотря на нервное начало, "сине-желтые" смогли первыми забить. Хороший прорыв Тымчика завершился неточным ударом, но после он отдал передачу на Ярмоленко, который затолкал круглого в ворота. Также отметим дальний пас Малиновского.

Все голы и обзор матча доступны на нашем сайте.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швейцария Руслан Малиновский Александр Тымчик
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Комментарии (4)
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Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 22:31
Центра нет. Жесть. Пас отдать не могут точный. Это пи....
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:18
Боже ! Что вытворяют Пятов ,Зинченко и Коноплянка ....Этщ УЖАААСССС !!!!!!!!
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:20
Вывод один...Шева как был дебилом, таким и остался...Дилетант....
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+1
-1
Papaye (Dnipro)
03.09.2020 в 22:27
Коноплянка, Зинченко и Мораес классно разрушают атаки (нашей сборной), а Пятов создаёт отличные моменты (у своих ворот) и всё пытается отдать голевую передачу (швейцарцам)
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+2
0


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