Идеальное начало. Гол Ярмоленко, который вывел вперед Украину в матче со швейцарцами

Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.

Несмотря на нервное начало, "сине-желтые" смогли первыми забить. Хороший прорыв Тымчика завершился неточным ударом, но после он отдал передачу на Ярмоленко, который затолкал круглого в ворота. Также отметим дальний пас Малиновского.

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