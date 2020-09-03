Лига наций УЕФА
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Идеальное начало. Гол Ярмоленко, который вывел вперед Украину в матче со швейцарцами
Есть быстрый гол
Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.
Несмотря на нервное начало, "сине-желтые" смогли первыми забить. Хороший прорыв Тымчика завершился неточным ударом, но после он отдал передачу на Ярмоленко, который затолкал круглого в ворота. Также отметим дальний пас Малиновского.
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Комментарии (4)
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Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 22:31
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:18
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:20
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+1
-1
Papaye (Dnipro)
03.09.2020 в 22:27
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+2
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