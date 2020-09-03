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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Победы Уэльса и Венгрии, сербы проигрывают на выезде России

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

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Лига Наций. Победы Уэльса и Венгрии, сербы проигрывают на выезде России
UA-Футбол
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Завершился первый игровой день Лиги Наций сезона 2020/21. Стартовала и сборная Украина, которая во Львове принимала Швейцарию.

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Вашему вниманию все результаты этого дня.

Лига А

  • Украина - Швейцария 2:1
  • Германия - Испания 1:1

Лига В

  • Россия - Сербия 3:1
  • Болгария - Ирландия 1:1
  • Турция - Венгрия 0:1
  • Финляндия - Уэльс 0:1

Лига С

  • Молдова - Косово 1:1
  • Словения - Греция 0:0

Лига D

  • Латвия - Андорра 0:0
  • Фарерские острова - Мальта 3:2
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В статье: Украина Болгария Германия Греция Испания Сербия Словения Швейцария Андорра Венгрия Ирландия Латвия Мальта Молдова Россия Турция Фарерские острова Косово Лига Наций
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Комментарии (8)
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Shadow (Киев)
04.09.2020 в 00:07
тут на сайте отслеживать счета в онлайне бесполезное дело. Гол забивают, а тут еще полчаса ничего не меняют.
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+2
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.09.2020 в 23:55
вообще не понимаю что в турнире делают турки и ка.цапы? это же азиаты.
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+5
-1
1_Rui_3 (Винница)
04.09.2020 в 00:07
Ну типа кусочек есть их в Европе,поэтому и играют в Европе,таже Россия тоже можно щитать в Азии,но играет же в Европейских турниках. Тот же Израиль,Казахстан та же история.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
04.09.2020 в 00:21
Ізраїль не та історія
0
0
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
03.09.2020 в 23:55
як приємно, - Україна в групі "А", а па"раша" в групі "Б".......
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+6
-2
kuandrew (Львов)
03.09.2020 в 23:59
Ще й на даний момент на першому місці...
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+5
0
avatar
Микко82 (Херсон)
03.09.2020 в 23:50
Німеччина - Іспанія 1:1 може?
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+2
0
1_Rui_3 (Винница)
03.09.2020 в 23:52
Адмін дуже рано запостив це,тоді ще матч Германія-Іспанія був не завершеним.
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0
0


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