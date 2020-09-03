Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Наций. Победы Уэльса и Венгрии, сербы проигрывают на выезде России
Все результаты в одном месте
Завершился первый игровой день Лиги Наций сезона 2020/21. Стартовала и сборная Украина, которая во Львове принимала Швейцарию.
Вашему вниманию все результаты этого дня.
Лига А
- Украина - Швейцария 2:1
- Германия - Испания 1:1
Лига В
- Россия - Сербия 3:1
- Болгария - Ирландия 1:1
- Турция - Венгрия 0:1
- Финляндия - Уэльс 0:1
Лига С
- Молдова - Косово 1:1
- Словения - Греция 0:0
Лига D
- Латвия - Андорра 0:0
- Фарерские острова - Мальта 3:2
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Комментарии (8)
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Shadow (Киев)
04.09.2020 в 00:07
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+2
0
Red_Cat (Салоники)
03.09.2020 в 23:55
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+5
-1
1_Rui_3 (Винница)
04.09.2020 в 00:07
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
04.09.2020 в 00:21
0
0
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
03.09.2020 в 23:55
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+6
-2
kuandrew (Львов)
03.09.2020 в 23:59
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+5
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Микко82 (Херсон)
03.09.2020 в 23:50
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1_Rui_3 (Винница)
03.09.2020 в 23:52
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