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Сеферович сравнял счет, забив мощным ударом с дальней дистанции в ворота Пятова

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Дали пробить

Сеферович сравнял счет, забив мощным ударом с дальней дистанции в ворота Пятова
UA-Футбол
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Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.

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Гостям игры удалось сравнять счет ближе к концу первого тайма. Форвард швейцарцев Сеферович нанес мощный дальний удар, с которым Пятов справиться не смог. Вопросы есть и к вратарю, и к опорной зоне, которая позволила спокойно нанести удар.

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В статье: Украина Швейцария Харис Сеферович
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Комментарии (7)
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миг-25 (киев)
03.09.2020 в 23:58
А что в это время в воротах был вратарь? Я думал что это донецкий бомж пришел на стадион собирать пустые бутылки И не врите Таких вратарей не бывает
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
03.09.2020 в 23:57
пятов - НА ВЫХОД
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+1
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.09.2020 в 23:09
Коно посмотрел, Пятов зевнул
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+3
0
Сварщик (Винница)
03.09.2020 в 22:56
Будет стоять пока конкретно не накосячит
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+3
0
royalstas (Вінниця)
03.09.2020 в 22:51
Здається вже Луніну потрібно давати шанс.
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+4
0
Сварщик (Винница)
03.09.2020 в 22:47
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+1
0
Сварщик (Винница)
03.09.2020 в 22:45
Опять Пятов в ударе
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+5
0


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