Сеферович сравнял счет, забив мощным ударом с дальней дистанции в ворота Пятова

Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.

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Гостям игры удалось сравнять счет ближе к концу первого тайма. Форвард швейцарцев Сеферович нанес мощный дальний удар, с которым Пятов справиться не смог. Вопросы есть и к вратарю, и к опорной зоне, которая позволила спокойно нанести удар.

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