Лига наций УЕФА
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Сеферович сравнял счет, забив мощным ударом с дальней дистанции в ворота Пятова
Дали пробить
Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.
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Гостям игры удалось сравнять счет ближе к концу первого тайма. Форвард швейцарцев Сеферович нанес мощный дальний удар, с которым Пятов справиться не смог. Вопросы есть и к вратарю, и к опорной зоне, которая позволила спокойно нанести удар.
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Комментарии (7)
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миг-25 (киев)
03.09.2020 в 23:58
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Red_Cat (Салоники)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Сварщик (Винница)
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royalstas (Вінниця)
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