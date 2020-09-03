Германия - Испания 1:1. Последние секунды решают все

Одновременно ожидаемый получился поединок, и неожиданный. Интрига держалась до последнего. А ничья вполне справедливый итог, несмотря на то, что арбитр компенсировал к основному времени четыре минуты, а решающий гол гости забили на 90+6-й. Испания не заслуживала поражения, хотя бы потому что по всем основным показателям статистики превосходила Германию.

Сам матч напоминал боксерский поединок, когда два тяжеловеса долго раскачивались, затем проверяли друг друга на прочность короткими джебами, но не шли в наступление, не показывая полную силу своих возможностей. Получилась такая себе игра характеров, проверка нервов и уравновешенности, способностей хладнокровно сдерживать очень сильного оппонента. Чуть больше мячом владели испанцы, что не стало сюрпризом; немцы время от времени заводили свою "машину" и прижимали гостей к их воротам. При этом, большую часть игрового времени, подопечные Льова предпочитали выжидать и играть по счету. Германия была похожа на пружину, которая так и осталась в сжатом состоянии.

Испания произвела впечатление команды, которая больше хотела победить, больше контролировала мяч, показав жажду борьбы, хотя, возможно, так казалось из-за эмоциональности подопечных Энрике. У Бускетса был великолепный момент, с его ударом с большим трудом справился Трапп. Очень активны были Навас и Родриго, которые постоянно нагнетали и искали свой шанс.

Фланги чуть лучше работали у испанцев, смелее шли они на обострения и жестче, неуступчивее выглядели в борьбе. Да и играли техничнее. Однако, почти в каждом эпизоде необходимо отдать должное - встречались равные соперники.

И тут же важно отметить, возвращаясь к аналогии с "немецкой пружиной", которая не смогла высвободить всю скопившуюся у нее энергию, – первыми должны были забивать именно хозяева. Когда Керрер стрелял из убойной позиции и де Хеа взял сложнейший мяч (первый опасный момент в игре); а также Зане и Вернер проверяли на прочность голкипера "Фурии роха". Хорошие, даже блестящие возникали моменты, и все мы знаем – "Бундестим" способен на большее.

Сразу после перерыва испанцы попробовали добавить, снова взяли под контроль центр поля, играли в свою игру, может, немного более агрессивнее, и… пропустили. Пропустили скрытый апперкот подопечные Энрике. Гол забил один из лучших игроков матча. После паса с фланга от Госенса Вернер обыграл двух защитников и классно пробил из центральной зоны – 1:0.

Мяч в самом начале второго тайма сделал игру более открытой, Испания вынуждена была рисковать, а Германия врывалась в свободные зоны. Порой получались своеобразные качели. Нет, не открытая игра, но более откровенная, чем в первом тайме. "Фурия роха" вела игру и наступала.

"Бундестим" отвечал контрвыпадами, острыми и болезненными. Зюле и Рюдигер не забили из хороших позиций. Но главное, оборона Йоахима Льова держалась, действовала просто и практично, а еще не ошибалась за 90 с чем-то минут.

Отыгрались гости в то время, когда хозяева уже готовы были праздновать первую победу в Лиге наций. Напомним, в прошлом, дебютном розыгрыше турнира Германия два матча свела вничью (опять же со счетом 1:1) и четыре проиграла. Решающий мяч забил Гайя, переправив снаряд в сетку с нескольких метров. Скидка головой вышла у Родриго, а немецкие защитники проспали этот момент. Для сборной Украины, теоретически, это может быть выгодный результат, со злыми испанцами 6 сентября было бы играть в разы сложнее, а теперь Андрей Шевченко имеет возможность выбрать необходимую тактику с командой Энрике, которая потратила уйму сил, чтобы спасти сегодня ничью.

Лига наций 2020. Первый тур. Лига А

Стадион: "Мерседес-Бенц Арена" (Штутгарт)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Германия - Испания 1:1

Голы: Вернер 52 - Гайя 90+6

Германия: Трапп - Керер, Зюлле, Рюдигер, Госенс - Джан, Кроос, Гюндоган (Сердар 74) - Вернер (Кох 90+1), Дракслер, Зане (Гинтер 63).

Испания: де Хеа - Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя - Ф. Руис (Оскар 80), Бускетс (Мерино 67), Тиаго - Навас (Фати 46), Родриго, Ф. Торрес.