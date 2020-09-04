Италия - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

4 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А1. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

После десятимесячного перерыва и до возобновления почти всех национальных чемпионатов сборные возвращаются. Тем более интересными и менее предсказуемыми будут первые матчи нового розыгрыша Лиги Наций. Роберто Манчини желает продолжить развитие оттуда, где его сборная Италии остановилась, считает турнир важным. А его коллега и оппонент Душан Баевич только начинает свою каденцию. Он открыто заявляет, что желает удержаться в Дивизионе "А". Явно желает и вывести Эдина Джеко и Миралема Пьянича на их, скорее всего, последний Чемпионат Мира как игроков. Путь к которому начнётся сегодня.

"Адзурри" провели 2019-й год просто великолепно, заставив забыть о невыходе на Чемпионат Мира-2018. Одержали десять побед в десяти матчах Отбора на Евро с разницей мячей 37:4. Последнюю из них - 9:1 над Арменией. Они держат рекордную для сборной серию побед - 11. Не проигрывали в 14-ти матчах подряд, не пропускали более одного мяча в 17-ти. Они сумели нарастить на фундамент владения мячом здание опасных моментов и голов. Активно и очень удачно задействуют молодёжь. И потому весьма оптимистичны. На этот турнир тренер ставит ясную цель - решающие стадии. А ещё - хороший футбол и наслаждение.

"Змеи" были в той же группе. И заняли лишь четвёртое место. Три победы из четырёх они добыли против Лихтенштейна и Армении. От тех же армян в гостях пропустили четыре мяча. Такое выступление стоило главному тренеру Роберту Просинечки его поста. И его преемником довольно неожиданно стал Душан Баевич. Уроженец Боснии - легенда тренерского цеха Греции, весьма уважаемый специалист. Но ведь ему 71 год, и в последние семь из них он занимал лишь административные должности. Именно во Флоренции он дебютирует в качестве главного тренера какой-либо сборной. Очень неудобный дебют.

Отметим, что как раз Лига Наций принесла сборным совсем иные результаты. В 2018-ом году Италия Манчини была все еще сырой, владела мячом без обострений. Она не смогла забить за 180 минут будущему чемпиону - Португалии. Поляков победила лишь на 92-ой минуте. А как раз Босния ещё с Просинечки набрала десять очков и пропустила всего один мяч в четырёх матчах против Северной Ирландии и Австрии. Благодаря чему вышла и в Дивизион "А" Лиги Наций, и в плей-офф за выход на Евро. Матч во Флоренции для "змеев" - отличная подготовка к октябрьской битве с теми же североирландцами.

Кадры

У итальянцев по разным причинам отсутствуют несколько важных и интересных игроков. Романьоли, Верратти, Тонали, Бернардески. Под вопросом участие Инсинье. Жоржиньо только-только вышел из карантина. Да и Манчини помнит о более тяжёлом матче в Голландии в понедельник и желает проверить в деле многих. Потому следует ожидать выход Белотти, а не лучшего бомбардира европейских лиг Иммобиле. Кьеллини, пропустивший почти весь сезон из-за травмы, позволит отдохнуть Ачерби. А может, и Бастони, проведший великолепный сезон в "Интере". Отметим также Кьезу и Бареллу, отлично закончивших сезон.

У боснийцев из важных игроков отсутствует лишь один. Зато какой! Без Пьянича шансы в противостоянии с центром поля соперника, обожающим мяч, явно понижаются. Раде Крунич не сумеет заменить его. Остаётся полагаться на запасного "Эвертона" Бешича. Боевитый Цимирот из "Стандарда" устроит интересную дуэль с Бареллой. Защитники "Ференцвароша" Ковачевич и Чивич справились с атакой "Селтика", надеются справиться и с атакой "Торино" и "Фиорентины". Вишча из "Башакшехира" весьма опасен на фланге. Ну а Джеко будет продавать себя в "Ювентус" и "Интер", где он пока что лишь запасной вариант.

Италия: Доннарумма, Д'Амброзио (Ди Лоренцо), Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Жоржиньо, Барелла, Гальярдини, Кьеза, Инсинье (Дзаньоло), Белотти

Босния: Шехич, Чивич, Шуньич (Бичакчич), Ковачевич, Колашинац, Бешич, Цимирот, Гояк, Вишча, Джеко, Ходжич

Прогноз: Италия - Босния и Герцеговина 2:1

Подавляющее большинство игроков ещё не начали сезон. Джеко признаёт, что его сборная не в лучшей форме, но не ожидает и лучшей Италии. Манчини осторожен и считает, что судьбу матча решит физическая готовность. Иммобиле говорит об уме, поскольку "физики" никому не хватит. А и без того осторожный Баевич точно не будет рисковать. Так что ожидается вязкая игра. В Отборе на Евро-2020 боснийцы вчистую проиграли итальянцам дома (0:3), но в гостях Джеко открыл счёт, и лишь гол Верратти на 86-ой минуте принёс победу фавориту. Ожидаем и здесь плотную борьбу. С победой благодаря классу хозяев.