Лига наций УЕФА
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Германия - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Германия - Испания, Лига Наций, 3 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча первого тура Лиги Наций Германия - Испания. Счет был открыт в начале второго тайма - классно с защитой соперника разобрался Тимо Вернер. Германия была близка к победе, но на 90+6-й все же пропустила - спасителем Испании стал защитник «Валенсии» Хосе Гайя. Напомним, что Германия и Испания играют в одной группе с Украиной. Их ничья позволила команде Шевченко возглавить квартет.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 4
Германия - Испания 1:1
Голы: Вернер 51 - Гайя 90 + 6
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