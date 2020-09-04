Германия - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча первого тура Лиги Наций Германия - Испания. Счет был открыт в начале второго тайма - классно с защитой соперника разобрался Тимо Вернер. Германия была близка к победе, но на 90+6-й все же пропустила - спасителем Испании стал защитник «Валенсии» Хосе Гайя. Напомним, что Германия и Испания играют в одной группе с Украиной. Их ничья позволила команде Шевченко возглавить квартет.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 4

Германия - Испания 1:1

Голы: Вернер 51 - Гайя 90 + 6