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Невероятная пушка. Как Венгрия победила Турцию в Лиге Наций. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Турция - Венгрия, Лига Наций, 3 сентября 2020

Невероятная пушка. Как Венгрия победила Турцию в Лиге Наций. ВИДЕО
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Турция - Венгрия, которые встречались в первом туре Лиги Наций дивизиона В. Судьбу встречи решил единственный гол, зато какой! Его автором стал хавбек "Зальцбурга" Доминик Собослаи, который вколотил со штрафного в девятку метров с 30.

Лига Наций. Дивизион В
Группа 3. Первый тур
Турция - Венгрия 0:1
Гол: Собослаи 80

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В статье: Венгрия Турция Доминик Собослаи
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