Невероятная пушка. Как Венгрия победила Турцию в Лиге Наций. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Турция - Венгрия, которые встречались в первом туре Лиги Наций дивизиона В. Судьбу встречи решил единственный гол, зато какой! Его автором стал хавбек "Зальцбурга" Доминик Собослаи, который вколотил со штрафного в девятку метров с 30.

Лига Наций. Дивизион В

Группа 3. Первый тур

Турция - Венгрия 0:1

Гол: Собослаи 80