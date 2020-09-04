Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятная пушка. Как Венгрия победила Турцию в Лиге Наций. ВИДЕО
Смотреть видео обзор матча Турция - Венгрия, Лига Наций, 3 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Турция - Венгрия, которые встречались в первом туре Лиги Наций дивизиона В. Судьбу встречи решил единственный гол, зато какой! Его автором стал хавбек "Зальцбурга" Доминик Собослаи, который вколотил со штрафного в девятку метров с 30.
Лига Наций. Дивизион В
Группа 3. Первый тур
Турция - Венгрия 0:1
Гол: Собослаи 80
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...