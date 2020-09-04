Рамос – о ничье 1:1 с Германией: Победа немцев была бы несправедливым результатом

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал результат матча со сборной Германии в первом туре Лиги наций (1:1). "Красной Фурии" удалось избежать поражения на последних секундах встречи. Цитирует испанца официальный сайт УЕФА и издание AS.

"Надежда умирает последней – мы голодная и уверенная в себе команда, но пока пребываем не в лучших своих кондициях. Победа немцев была бы несправедливым результатом. Мы доработали до конца, хоть и потратили много сил. Положение становилось отчаянным, но мы верили, сохраняли дисциплину и получили то, чего заслуживали".