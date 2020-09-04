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"Расстроены из-за ничьи". Лев и Энрике прокомментировали результат матча Германия – Испания

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Противостояние топ-сборных

"Расстроены из-за ничьи". Лев и Энрике прокомментировали результат матча Германия – Испания
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча с испанцами (1:1) в Лиге наций. Наставник "Красной Фурии" также прокомментировал результат поединка. Цитирует специалистов пресс-служба УЕФА.

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"Конечно, мы расстроены, но было и много позитивных моментов. Люблю наблюдать за Испанией. Она играет очень технично, всегда следует определенному плану. Наслаждаюсь ей и встречами с ней", – коротко подытожил Йоахим.

"В первом тайме у нас были более качественные моменты. После гола немцы решили играть низким блоком, мы стали использовать фланги. Мне нравится наблюдать за столь голодными игроками, как мы сегодня. Ферран Торрес сыграл блистательно, а Фати выдал дебют мечты. Недоволен, что мы так часто теряли мяч – ошибки стали следствием темпа. Думаю, Йоахим Лев не очень обрадовался тому, как закончилась встреча", – заявил Энрике.

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В статье: Германия Йоахим Лев Испания Луис Энрике Лига Наций
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Источник:
UEFA

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