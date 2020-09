Фати и Испания бьют рекорды: Ансу вошел в историю сборной, команда Энрике установила голевое достижение

Сборная Испании установила национальный рекорд в игре 1-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) – об этом сообщает Opta. Дело в том, что "Красная Фурия" не покидает поле без забитого мяча в официальных матчах на протяжении уже 41 встречи. Данное достижение является новым рекордом в истории сборной. В последний раз испанцы не забили в рамках официального поединка в игре с итальянцами (0:2) в 1/8 финала ЕВРО-2016.

41 – Spanish national team have scored in their last 41 international games, their longest run ever. Last time they failed to score was v Italy in June 2016 in the European Championship Finals. Effective. pic.twitter.com/Ss6Vy0KeN3