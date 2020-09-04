Три очка и в Лиге наций три очка. Тем более, во Львове

Во-первых, забудьте уже эти сказки про "товарищеский турнир" и "рисковые эксперименты". Вы сами все видели. А я это понял еще в прошлый раз, наблюдая за Украиной и ее соперниками в дивизионе Б, а также главный финал четырех. И это радует. В конце концов, было бы странным, если бы турнир с такой формулой и структурой служил тупо "для тренировки".

Пусть Германия с Испанией там балуются – им красиво жить не запретишь, да и игроков у них – на несколько сборных. А для таких, как вчерашние соперники во Львове, это полноценное спортивное соревнование со всеми вытекающими. А уж особенно, когда ты едешь первым классом: состязаешься в числе лучших. Ага, "товарняк", прям разбежались…

Во-вторых, нужно понимать реальную силу Швейцарии. Скажем, в рейтинге ФИФА она замыкает первую дюжину команд мира, тогда как мы – вторую. На секундочку. Хотя главное, конечно, то, что эта сборная – завсегдатай финальных турниров. И, кстати, в дебютной Лиге наций финишировала четвертой. На минуточку. И вчера на "Львов-Арену" они не погулять вышли.

В-третьих, сборная не собиралась вместе более девяти месяцев кряду. А за это время можно не только родить, но и многое утратить. И банальное "все были в одинаковых условиях" здесь не канает. Хотя бы потому что стабильная с начала века Швейцария и заигравшая новыми красками лишь в последние годы Украина – две большие разницы, как говорят в Одессе.

И лишь принимая во внимание эти исходные данные, мы можем позволить себе порассуждать о вчерашней игре.

Михайличенко и Тымчик в составе не удивили: к этому шло. К тому же им суждено было сыграть важную роль в достижении результата – оба фланговых защитника отдали по голевому пасу. Между прочим, в первую очередь, следует поблагодарить за столь качественное и своевременное пополнение коуча "Зари" Виктора Скрипника.

Удивил в "старте" Коноплянка. Ведь у Шевченко тоже есть глаза (да похлеще, чем у нас с вами, когда речь идет о футболе): он не мог не видеть, что в последнее время этот игрок скорее деградирует, в том же "Шахтере" не являясь основным не только из-за засилья бразильцев. А играли-то, считай, основой. И Евгений, на этом уровне, в ней прогнозируемо провалился.

Получается, некого ставить больше на эту позицию, что ли? Не спешите сорить фамилиями, давайте дождемся матча с Испанией. Допустим, выход Яремчука мог быть чисто тактической фишкой. Не берусь судить, сработала ли именно она. Уж слишком откровенно слабо смотрелся левый край до этого. И на таком фоне усилением выглядел любой адекватный игре джокер.

Да, Шевченко держал в уме второй матч. Возможно, и поэтому задействовал практически минимум игроков. И все же "пассажир" в стартовом составе прозвучал тревожным сигналом.

Я бы назвал эту игру средней по качеству действа, несмотря на общий оживляж и эффектные голы. По моментам, заслуживающим внимания, было так себе, сэм-восэм (как говорят сами-знаете-где). Но уж скучной она не была точно, чему невольно поспособствовало и обилие ошибок с обеих сторон. Спишем на карантин.

Не думаю, что швейцарцы заслужили победу, пусть и активничали больше нашего: это им, в принципе, присуще. Но и поражения они не заслуживали, туда-сюда смотрелась ничейка по игре. И забей Штефен на 86-й минуте второй мяч в наши ворота, она и стала бы закономерным итогом поединка.

Можно говорить о том, что нам где-то повезло. Особенно памятуя удар Варгаса в стойку ворот на 55-й минуте, при 1:1. Но не забиваешь ты – забьет Зинченко, пусть даже не сразу, а символические тринадцать минут спустя. Впрочем, еще через десять минут повезло уже Швейцарии: у Мораеса с лета, да с острого угла не сложилось. А дальше было лишь полтора шанса Штефена.

Судейство шведа Эгберга не вызвало явных вопросов, и мне не пришлось лишний раз беспокоить своего приятеля, наслаждающегося отпуском в родном городе. С него хватило иных консультаций.

Топ-тройка игроков матча у меня будет выглядеть так: Малиновский, Ярмоленко, Зинченко. Именно в таком порядке. Примечательно, что это все наши легионеры из стартового состава.

Малиновский зачинал большинство наших опасных атак и был особенно ярок в первые полтайма, начав отсчет моментов ударом в штангу и организовав голевую атаку. Руслан излучал уверенность и, вместе с привычно вкалывающим в тени Степаненко, составлял хребет команды.

Ярмоленко стал причастен к обоим голам Украины. И, помимо шедеврального удара Зинченко, нам стоит помнить о том, что так хладнокровно и умело отправлять мяч в сетку, находясь в подобной ситуации, как это сделал Андрей, у нас под силу лишь некоторым бразильцам "Шахтера". Кроме того, он был заметен буквально по всему полю. И достаточно эффективен.

Зинченко в целом провел не лучший свой матч. Но, тем не менее, вошел в число лучших, заблистав с середины второго тайма. Впрочем, можно вспомнить и его потенциально голевой пас, угробленный Коноплянкой таймом ранее. А вообще, глядя на игру Александра, хотелось переиначить: ошибается тот, кто больше делает. Вернее, быстрее делает.

Львов не подвел даже без зрителей. Стало быть, дело не в них, в чем я убеждался уже бесчисленное количество раз после введения карантина: футбол делают футболом не люди на трибунах. Все это басни, которые тешат наше самолюбие. И в тысячный раз скажу: вначале была игра. Они играют – мы реагируем, про наоборот могут думать лишь много о себе понимающие.

Дело в "футбольной магии" древнего города, которой грех не пользоваться, когда теряешь тут лишь 4 очка из 57 возможных, набирая их 93%. Эта статистика убийственно убедительна, и ведь есть с чем сравнивать…

Вчера Украина набрала здесь очередные три очка и возглавила таблицу своей группы в Лиге наций. Аппетит приходит во время еды, но мы-то его отсутствием давно не страдаем. А уж после рекордного по срокам голодания и подавно. На горизонте – Испания…

И хватит уже нудить о подготовке к Евро. Мы имеем самодостаточный интересный турнир, здесь и сейчас. Во всяком случае, Шевченко для себя это уже давно понял. Или мне так кажется?