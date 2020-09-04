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Дебют откладывается. 21-летний защитник покинул расположение сборной Италии
Второй защитник "Интера" с травмой
Сегодня сборная Италии сыграет в матче Лиги Наций против Боснии и Герцеговины. Роберто Манчини перед игрой потерял очередного бойца.
На этот раз, травму получил 21-летний Алессандро Бастони. У него диагностированны проблемы с бедром. До этого итальянский лагерь также покинули Тонали и Бернардески.
#Azzurri ????????— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) September 4, 2020
⚽ #Bastoni has been forced to leave the Azzurri training camp on account of a pre-existing muscle complaint.#VivoAzzurro pic.twitter.com/fiUzNq4zJi
Отметим, что Бастони - второй травмированный защитник "Интера". Вчера повреждение получил