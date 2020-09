Дебют откладывается. 21-летний защитник покинул расположение сборной Италии

Сегодня сборная Италии сыграет в матче Лиги Наций против Боснии и Герцеговины. Роберто Манчини перед игрой потерял очередного бойца.

На этот раз, травму получил 21-летний Алессандро Бастони. У него диагностированны проблемы с бедром. До этого итальянский лагерь также покинули Тонали и Бернардески.

#Azzurri ????????



⚽ #Bastoni has been forced to leave the Azzurri training camp on account of a pre-existing muscle complaint.#VivoAzzurro pic.twitter.com/fiUzNq4zJi