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Дебют откладывается. 21-летний защитник покинул расположение сборной Италии

Лига наций УЕФА
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Второй защитник "Интера" с травмой

Дебют откладывается. 21-летний защитник покинул расположение сборной Италии
UA-Футбол
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Сегодня сборная Италии сыграет в матче Лиги Наций против Боснии и Герцеговины. Роберто Манчини перед игрой потерял очередного бойца.

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На этот раз, травму получил 21-летний Алессандро Бастони. У него диагностированны проблемы с бедром. До этого итальянский лагерь также покинули Тонали и Бернардески.

Отметим, что Бастони - второй травмированный защитник "Интера". Вчера повреждение получил голландский центрбэк.

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В статье: Италия Интер (Милан) Алессандро Бастони
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