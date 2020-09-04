Лига Наций. Норвегия - Австрия 1:2. Показательный матч для штаба Шевченко

В рамках Лиги В группы В1 встречались сборные Норвегии и Австрии. Этот поединок был особенно интересен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу. Мы могли узнать об игровых кондициях нашего соперника по групповому этапу предстоящего Евро.

В начале матча австрийцы сразу же взяли мяч под свой контроль, пытались играть широко в атаке и активно старались обострять игру длинными передачами. "Дас тим" перед этим поединком лишилась целого ряда ключевых игроков, которые не смогли принять участие в этом матче по разным причинам. Особенно значимыми были потери защитника Давида Алабы и форварда Марко Арнаутовича. У Норвегии также не все было идеально с кадровой ситуацией, команда Ларса Лагербека лишилась лидера построения атак - атакующего полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора (причина: проблемы с коленом).

Норвегия в обороне действовала довольно компактно, австрийцы же пытались вскрыть защитные ряды номинальных гостей многочисленными забросами в штрафную площадь, но это не приносило особых результатов - до голевых моментов даже близко не доходило. Подопечные Франко Фода имели абсолютное преимущество по статье контроля мячем: 70% на 30%. Только к 20-й минуте норвежцы смогли немного отодвинуть игру от своих ворот.

Во второй половине первого тайма сборная Норвегии проснулась, практически выровняла показатель владения мячем и создала несколько моментов с правого фланга. Австрия продолжала гнуть свою линию и тактика "забросов и прострелов" дала свои плоды - на 35-й минуте Андреас Ульмер сделал навесную передачу с левого фланга, а Михаэль Грегорич мощным ударом отправил мяч в ворота Руне Ярстейна.

Первая замена в матче случилась уже на 40-й минуте, капитан гостей Мартин Хинтереггер получил травму и не смог продолжать игру. Вместо защитника на поле вышел экс-игрок киевского "Динамо" Александар Драгович.

Второй тайм начался за тем же сценарием, что и первый: Австрия контролировала мяч, норвежцы искали свое счастье в редких контратаках. На 52-й минуте Норманн Матиас получил желтую карточку, полузащитник хозяев грубо сыграл против лидера атак "дас тим" и форварда "Лейпцига" Марселя Забитцера. Но австриец смог продолжить игру, и уже через две минуты удвоил преимущество гостей, реализовав 11-метровый удар после того, как Сандер Берге сыграл рукой в своей штрафной.

На 64-й минуте главный тренер Норвегии Ларс Лагербек решил внесты определенные коррективы и выпустил в пару к Холанду второго габаритного нападающего Серлота, и не прогадал! Уже через пару минут этот дуэт организовал гол: Серлот прострелил, а форвард дортмундской "Боруссии" замкнул передачу. Этот гол стал для 20-летнего Эрлинга Холанда дебютным в составе национальной сборной своей страны.

Время отыграться у норвежцев еще было, но гости смотрелись по игре более убедительнее и больше не позволили Норвегии создать опасность у своих ворот. Итог: 1:2.

Сборная Австрии показала хорошую организацию игру, играла первым номером на протяжении всего поединка и вполне заслуженно одержала победу в первом матче текущего сезона Лиги Наций. Но также австрийцы обнажили свои слабые места, а именно фланги при обороне. Команда Франко Фода предоставила для тренерской штаба украинской национальной сборной качественную "пищу для размышлений".

Лига наций УЕФА. Лига B. Групповой этап

4 сентября. Норвегия. Осло. Стадион "Уллевол"

Норвегия - Австрия 1:2

Голы: Эрлинг Холанд 66 - Михаэль Грегорич 35, Марсель Забитцер 52.

Сборная Норвегии: Ярстейн - Айер, Алеэсами, Региниуссен, Эльабделлауи - Берге, Торсбю, Норманн, Юхансен - Холанд, Кинг.

Запасные: Серлот, Свенссон, Берг, Нюланд, Мелинг, Фоссум, Россбах, Линнес, Ховланд, Габрильсен, Хенриксен.

Сборная Австрии: Шлагер - Лайнер, Пош, Хинтереггер, Ульмер - Забитцер, Шлагер, Баумгартнер, Ильзанкер - Онисиво, Грегорич.

Запасные: Драгович, Линхарт, Жуль, Триммель, Моншайн, Баумгартлингер, Вебер, Гриллич, Грбич, Ранфтль, Станкович, Перван.

Главный судья: Маттиас Гестраниус

Помощники судьи: Ян-Петер Аравирта, Микко Алакаре

Запасной судья: Антти Мунукка