  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Куртуа и Азар досрочно покинут расположение сборной Бельгии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа и Азар досрочно покинут расположение сборной Бельгии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Больше времени проведут на сборах с клубом

Куртуа и Азар досрочно покинут расположение сборной Бельгии
UA-Футбол
Новина українською

Два футболиста "Реала", Тибо Куртуа и Эден Азар, досрочно покинут расположение сборной Бельгии.

Как стало известно AS, голкипер "сливочных" уже отправился в Мадрид после разговора с главным тренером. Он хочет сосредоточиться на сборах с "Реалом".

Читайте такжеРоберто Мартинес считает Куртуа лучшим голкипером в мире

Азар же будет доступен на матче против Дании. Сейчас вингер работает индивидуально, после проведет неполную игру и также отправится в Испанию.

Игра Бельгия - Дания состоится уже завтра, пятого сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Эден Азар Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...