Куртуа и Азар досрочно покинут расположение сборной Бельгии

Два футболиста "Реала", Тибо Куртуа и Эден Азар, досрочно покинут расположение сборной Бельгии.

Как стало известно AS, голкипер "сливочных" уже отправился в Мадрид после разговора с главным тренером. Он хочет сосредоточиться на сборах с "Реалом".

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Азар же будет доступен на матче против Дании. Сейчас вингер работает индивидуально, после проведет неполную игру и также отправится в Испанию.

Игра Бельгия - Дания состоится уже завтра, пятого сентября.