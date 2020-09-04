Лига Наций. Румыния теряет победу, Беларусь и Литва капитулируют дома

Завершился второй игровой день Лиги Наций. Несколько слов стоит сказать о дивизионах В и С, где, исходя из результатов, громких сенсаций обнаружено не было.

Румынская сборная провела очень мощный матч против Северной Ирландии, но не смогла одержать победу, пропустив за семь минут до финального свистка. Отметим, что гости большую часть встречи играли вдесятером.

А вот беларусы и литовцы сыграли одинаково. Одинаково плохо - обе команды проиграли домашние матчи со счетом 2:0.

Лига В

Румыния - Северная Ирландия 1:1

Лига C