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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Румыния теряет победу, Беларусь и Литва капитулируют дома

Лига наций УЕФА
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Северная Ирландия чудом спаслась

Лига Наций. Румыния теряет победу, Беларусь и Литва капитулируют дома
UA-Футбол
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Завершился второй игровой день Лиги Наций. Несколько слов стоит сказать о дивизионах В и С, где, исходя из результатов, громких сенсаций обнаружено не было.

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Румынская сборная провела очень мощный матч против Северной Ирландии, но не смогла одержать победу, пропустив за семь минут до финального свистка. Отметим, что гости большую часть встречи играли вдесятером.

А вот беларусы и литовцы сыграли одинаково. Одинаково плохо - обе команды проиграли домашние матчи со счетом 2:0.

Лига В

  • Румыния - Северная Ирландия 1:1

Лига C

  • Литва - Казахстан 0:2
  • Беларусь - Албания 0:2
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В статье: Албания Беларусь Казахстан Литва Румыния Северная Ирландия Лига Наций
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